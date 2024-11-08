تشييع شهيدين في الضفة والاحتلال يعتدي على المزارعين

الضفة – «القدس العربي»: شيعت جماهير حاشدة في مدينتي جنين وطولكرم جثمان شهيدين فلسطينيين سقطا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيمات: بلاطة، وعسكر القديم والجديد، والعين، في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، ونصب مستوطنون «كرفانا» جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، شرق نابلس، ومخيم العين غرب المدينة، وداهمت أحد المنازل وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، مخيم بلاطة، وشرعت بأعمال تخريب وتجريف للبنية التحتية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

بالتزامن مع ذلك، داهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها ببوابات حديدية، كما شددت من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة وقرب الحرم الإبراهيمي.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال شابين فلسطينيين بعد اصطدام آلية لجيش الاحتلال بسيارتهما.

وفي رام الله، أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وفي طولكرم، شُيع جثمان الشهيد حارث محمد عوفي (22 عاما)، من مخيم طولكرم، في موكب حاشد انطلق من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال.

وفي جنين، شيعت جماهير محافظة جنين جثمان الشهيد عبد الله محمد السعدي (53 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلقت جنازة الشهيد السعدي من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وصولا إلى منزل عائلته في حي حرش السعادة لإلقاء نظرة الوداع عليه، وسط ترديد الهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه قبل مواراته الثرى.

المستوطنون

وفي نابلس، نصب مستوطنون «كرفانا» على أراضي جبل النجمة في قرية جالود، جنوب نابلس بهدف الاستيلاء على المنطقة لإقامة مستوطنة جديدة، وتوسعة المستوطنات المجاورة.

وفي سلفيت، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المزارعين الذين يحملون تصاريح دخول من البوابات الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري من الوصول لأراضيهم في قرية مسحة غرب سلفيت.

وأشار المزارعون بأن مجموعة من مستوطني « عيتس افرايم» المقامة على أراضي مواطني مسحة وسنيريا «تجمعوا على مدخل البوابه وقاموا بحمل العلم الإسرائيلي ويافطات بشعارات عنصرية، لمنعنا من الدخول للمرة الخامسة على التوالي، وقاموا بالشتم والتهديد بالقتل في حالة قام الجيش بفتح البوابة ودخولهم، منوهين أن لديهم تصاريح دخول لقطف ثمار الزيتون».

القدس

وفي القدس المحتلة، أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم، ومنعت عددا منهم من الدخول إلى المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

وفي سياق مواز، أعلنت محافظة القدس، أن أهالي بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، قرروا عدم التعاطي مع سياسة الهدم الذاتي لبيوتهم ومنشآتهم، التي تحاول بلدية الاحتلال فرضها عليهم.

وذكرت المحافظة في منشور لها أن أهالي سلوان ولجان الدفاع عن أراضي البلدة قرروا عدم هدم منازلهم بأيديهم مهما كلفت الغرامات المالية، وأن يتم هدمها بآليات الاحتلال.

وأوضح الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، أن مؤسسات الاحتلال تبتز المقدسيين وتدفعهم نحو هدم منشآتهم ومنازلهم ذاتياً أو تحمل غرامات باهظة إذا ما قامت آلياتها بذلك، من أجل تقليل ردود الفعل الدولية، باعتبار الهدم وما ينتج عنه من تهجير قسري انتهاكا للقانون الدولي وأعمال ترقى إلى جرائم حرب.

وقال: «نحن يجب ألا نكون أداة بيد بلدية الاحتلال، ولا نريد أن نسهل عليهم ولا أن نوفر عليهم تكلفة الهدم، ويجب أن يشاهد العالم وحشية الاحتلال وقواته حين يقوم باقتحام البيوت وهدمها بالجرافات، في حين أن الهدم الذاتي يتم دون وجودهم، الأمر من شأنه أن يخفف الضغط الواقع عليهم».

وقال إن هناك 22 ألف منزلاً ومنشأة في الجزء الشرقي من مدينة القدس، 7 آلاف منها في بلدة سلوان، يدعي الاحتلال أنها غير قانونية (حسب تصنيف بلدية الاحتلال وما تسمى باللجنة اللوائية للبناء والتنظيم)، ولو تم إخطارها جميعاً وقام صاحب كل منشأه بهدمها ذاتياً فهذا بالتأكيد سيساعد بلدية الاحتلال التي تحتاج لسنوات طويلة للهدم إن تمكنت من ذلك.

وأعرب عن أمله في أن يلتزم أهالي القدس بقرار الامتناع عن الهدم الذاتي، وناشد المؤسسات والصناديق المحلية والدولية بالعمل على تغطية ما يفرض على المقدسيين من غرامات بدل الهدم، من أجل تمكين صمودهم في المدينة.

يذكر أنه قبل أيام صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاستيلاء على 64 دونما من أراضي قرية أم طوبا، جنوب مدينة القدس المحتلة، لصالح «الصندوق القومي اليهودي».

ويتوقع أن يترتب على عمليات الضم الأخيرة أوامر إخلاء لما يقارب 30 منزلا مقدسيا، يعيش فيها 139 مواطنا، ما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.