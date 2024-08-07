تشييع فلسطينيين استشهدوا إثر غارات إسرائيلية وسط دير البلح- (صور)

غزة: شهد مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة توافد فلسطينيين مدنيين من أجل إلقاء نظرة الوداع على ذويهم الذين ارتقوا شهداء إثر قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل وخيام نازحين وسط قطاع غزة، والذي خلف دمارا هائلا وعدد من الشهداء والمصابين.
وقام الأهالي بتكفين ذويهم وأداء صلاة الجنازة في باحة مستشفى شهداء الأقصى، ومن ثم تشييعهم إلى أماكن دفنهم.
وخلال حربه على غزة المتواصلة منذ نحو 10 أشهر، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مرة خيام نازحين في منطقة المواصي، ومراكز للإيواء في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط إدانة فلسطينية ودولية.
(الأناضول)
ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒👹🚀
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤲🌴