تشييع فلسطينيين استشهدوا إثر غارات إسرائيلية وسط دير البلح- (صور)

غزة: شهد مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة توافد فلسطينيين مدنيين من أجل إلقاء نظرة الوداع على ذويهم الذين ارتقوا شهداء إثر قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل وخيام نازحين وسط قطاع غزة، والذي خلف دمارا هائلا وعدد من الشهداء والمصابين.

وقام الأهالي بتكفين ذويهم وأداء صلاة الجنازة في باحة مستشفى شهداء الأقصى، ومن ثم تشييعهم إلى أماكن دفنهم.

وخلال حربه على غزة المتواصلة منذ نحو 10 أشهر، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مرة خيام نازحين في منطقة المواصي، ومراكز للإيواء في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط إدانة فلسطينية ودولية.

(الأناضول)