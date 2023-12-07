تشييع 3 شهداء في جنين وطولكرم ونابلس … والاحتلال يقتحم الخليل

جنين – طولكرم ـ نابلس ـ الخليل ـ القدس – «القدس العربي»: شيّع عدد كبير من الفلسطينيين جثامين ثلاثة شهداء سقطوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم والخليل، على وقع اشتباكات عنيفة.

وشيّع عدد من سكان مدينة طولكرم جثمان الشهيد عوض تاية محمد عنبر (47 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة قبل ثلاثة أسابيع.

وعنبر أصيب في منتصف الشهر الماضي، بعيار ناري في المنطقة العلوية من الجسم، أطلقه عليه قناص إسرائيلي.

وفي جنين، شيّع سكان في بلدة يعبد جثمان الشهيد الطفل عمر محمود صادق أبو بكر (16 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها مساء أول أمس.

كذلك شيع سكان في نابلس، جثمان الشهيد عبد الناصر مصطفى رياحي (24 عاما)، إلى مثواه الأخير، في مخيم بلاطة شرق المحافظة. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة على جثمانه، ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

وكان قد استُشهد الشاب رياحي، متأثرا بإصابته في الرأس خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقا، صباح أول أمس الأربعاء.

ومنذ معركة «طوفان الأقصى» ارتقى 274 شهيداً في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني «معطي» استشهاد (64) فلسطينياً في جنين، و(44) فلسطينياً في طولكرم، و(37) في الخليل، و(36) في نابلس. كما استشهد (27) فلسطينياً في القدس، و(26) في رام الله، و(12) في طوباس، و(11) في قلقيلية، و(7) في بيت لحم، و(7) في أريحا، و(3) في سلفيت.

اشتباكات ومواجهات

في الموازاة، وقعت اشتباكات ومواجهات في مدن ومخيمات في الضفة، خلال التصدي لقوات الاحتلال التي نفذت اقتحامات واسعة.

وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم والخليل، حيث تمت مداهمة واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية طولكرم على عدة دفعات ومن عدة محاور، وانتشرت في عدد من الشوارع وحاصرت مستشفى ثابت ثابت الحكومي، كما نشرت القناصة في العديد من البنايات.

واستهدف مسلحون الآليات بالعبوات الناسفة محلية الصنع أثناء تقدمها باتجاه مخيم نور شمس، واندلعت اشتباكات في حي النصر داخل المخيم، وسمعت أصوات إطلاق نار كثيف، كما استهدف مسلحون جرافة بعبوة ناسفة.

وفي السياق، جرى اقتحام نابلس من أكثر من محور، فيما تسللت قوة خاصة داخل البلدة القديمة، واندلعت النيران في مركبة داخل البلدة القديمة، تزامنا مع اقتحام القوة الخاصة التي قامت بمحاصرة أحد المنازل في حارة الحلبة، ثم انسحبت قوات الاحتلال بعد اعتقال 3 شبان من البلدة القديمة، فيما أفاد الهلال الأحمر بتسجيل 3 إصابات خلال المواجهات.

كما اندلعت مواجهات على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وأغلقت قوات إسرائيلية مكتبة «روكيت» التي يملكها الأسير أشرف البرغوثي.

وفي الخليل، جرت مداهمة مقر جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام شمال الخليل، وأغلقت قوات الاحتلال بعض مكاتبها، واستولت على أثاث وملفات للجمعية. وقال رئيس الجمعية، يوسف أبو ماريا، إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية في بلدة بيت أمر، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واستولت على كل ملفات الجمعية، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية وحواسيب، قبل أن تقوم بإغلاق أبواب بعض المكاتب بألواح الحديد.

وأضاف أن الجمعية تقدم خدماتها لما يقارب 200 من الأطفال الأيتام، بالإضافة إلى 470 طالبا يلتحقون بالمدرسة التابعة للجمعية.

وفي القدس، استولى الاحتلال على 501 دونم من أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمس الخميس إن الاستيلاء تم بحجة أن المساحة المستولى عليها هي «أراضي دولة».

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن «الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري تقع في الحوض رقم 3 طبيعي من وادي النمر، والحوض رقم 4 طبيعي من عرقان الجحش من أراضي قرية جبع».

وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال تحويل هذه الأراضي إلى ما تسمى أراضي الدولة أن تُحدث تواصلاً جغرافياً بين مستعمرتي «آدم» و»جيفع بنيامين» في القدس المحتلة، نظراً إلى وقوع هذه الأراضي المستهدفة في المساحة الفاصلة بين المستعمرتين، ما يساهم مستقبلاً في تمدد المستعمرات على أراضي المواطنين دون مراعاة لحقوقهم الأساسية ودون التفات إلى موقف القانون الدولي الذي يجرم هذه المخالفات الجسيمة الصادرة عن القوة القائمة بالاحتلال في الأرض المحتلة.

وتسعى سلطات الاحتلال من هذا النوع من الإعلانات إلى تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستعماري، في تجيير فظيع للقوانين السائدة قبل الاحتلال لصالح الاستعمار المتزايد في الأرض الفلسطينية، وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة، وهي جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار، من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة، وفقا للهيئة.

ودعا شعبان المواطنين أصحاب الأراضي المستهدفة للأمر العسكري بالتوجه إلى مكاتب الهيئة من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن، لإبطال الأمر الاحتلالي.

وفي بيت لحم، استولى مستعمرون على أرض زراعية بمساحة 12 دونما، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، حسن بريجية بأن عددا من المستعمرين استولوا على مساحة تقدر بحوالى 12 دونما، وزرعوها بأشجار حرجية في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوبا، والواقعة بين مستعمرة «أفرات»، والبؤرة الاستعمارية، «كفعات عيتام» الجاثمتين على أراضي المواطنين، تعود للمواطن محمد عيسى الهريمي. يشار إلى أن المستعمرين استولوا قبل أسبوع على حوالى 300 دونم في الموقع ذاته، وقاموا بزراعته بأشجار حرجية.

وفي سلفيت، جرف الاحتلال مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت. وقال رئيس بلدية كفل حارس المهندس أسامة صالح، إن آليات الاحتلال جرفت منذ أمس مسافة أربعة كيلومترات من أراضي منطقة «المرج» في البلدة، لصالح شركة «ميكروت» الإسرائيلية، التي تقوم بمد خطوط مياه للمستعمرات المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت.

وأضاف أن مشروع مد خطوط المياه الاستعماري يتسبب بتخريب الأراضي وعشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، ما يعني فقدان المواطنين لمصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيس.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من الاقتراب من مكان التجريف، مهددين بإطلاق الرصاص باتجاههم.