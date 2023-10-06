تشييع 52 أوكرانيا بعد أكثر الهجمات الروسية دموية … والأمم المتحدة: جريمة حرب محتملة

لندن – «القدس العربي» ووكالات: شيّعت أوكرانيا، أمس الجمعة، 52 شخصاً بينهم طفل، قضوا في اليوم السابق في قصف على قرية صغيرة في شرق البلاد حيث تجمّعوا لحضور مراسم جنازة جندي، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على المدنيين منذ بداية الغزو الروسي.

وندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الموجود في إسبانيا لحضور اجتماع للزعماء الأوروبيين، بـ»الهجوم الإرهابي غير الإنساني» الذي نفّذته روسيا، والذي أدانه أيضاً حلفاؤه الغربيون بشدة، فيما أشارت الأمم المتحدة من جانبها إلى «جريمة حرب» محتملة.

كما قالت متحدثة باسم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إنّ «كلّ شيء يشير» إلى أنّ صاروخاً روسياً هو الذي أصاب قرية غروزا الصغيرة في أوكرانيا وأدى إلى مقتل العشرات.

وضرب الهجوم الدموي، الخميس، غروزا، حيث كان المشيّعون في مقهى، كما سقط ضحايا في متجر في المبنى نفسه في القرية التي يبلغ عدد سكانها 330 شخصاً والواقعة في منطقة خاركيف. مساء الخميس، أعلن المسعفون انتهاء عملياتهم في الموقع، ليصل العدد النهائي للضحايا إلى 52 قتيلاً وستة جرحى. ومن بين ضحايا الهجوم، زوجة وابن الجندي الأوكراني الذي قُتل في المعارك، وكان الضحايا يشاركون في تأبينه، وفقاً لمتحدث باسم النيابة العامة الإقليمية.

وقالت موسكو، مساء الخميس، إنها أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية في غرب روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «نكرر أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية. الضربات تشن على أهداف عسكرية، في أماكن يتركز فيها العسكريون».

وأعلنت السلطات الأوكرانية، صباح الجمعة، أنّ قصفاً روسياً آخر أدى إلى مقتل طفل وإصابة 23 آخرين بجروح، بينهم رضيع يبلغ من العمر 11 شهراً، في مدينة خاركيف في المنطقة نفسها الواقعة في الشرق. وأعلنت كييف أنّها أسقطت ليل الخميس الجمعة 25 من أصل 33 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا التي تشنّ هجمات ليلية يومية على أوكرانيا.

كذلك استهدفت روسيا البنية التحتية للموانئ في منطقة إسماعيل الأوكرانية (جنوب) بثلاث طائرات مسيرة تمّ إسقاطها، لكنّها ألحقت أضراراً بمخزن حبوب، وفقاً لحاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر.