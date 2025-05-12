تصاعد الانتقادات لتعامل مؤسسة «تمكين» مع الأسرى

رام الله- «القدس العربي»: تواجه «مؤسسة تمكين» الفلسطينية معارضة متزايدة في أوساط واسعة، وفي أوساط فصائل من بينها حركة التحرر الوطني الفلسطيني «فتح»، ولا سيما لناحية التعامل مع الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

وكانت عائلات أسرى وأسرى محررين ذكرت أن رواتبهم توقفت، في حيث يطلب منهم تعبئة استمارة خاصة بالمؤسسة وصفت أنها «غير لائقة».

وقالت مصادر لـ«القدس العربي» إن حركة «فتح» وتحديدا أقاليمها، وبشكل خاص إقليم مدينة رام الله والبيرة بصدد إصدار بيان صحافي يعكس موقف الحركة من المؤسسة، وذلك بعد اجتماع عقد ظهر الإثنين سيتم تقديم موقف الحركة من خلاله.

وأضافت هذه المصادر أن الموقف يتمثل في رفض طريقة عمل المؤسسة وطريقة تعاملها مع ملف الأسرى على أنهم حالات اجتماعية.ومؤسسة «تمكين» الاقتصادي تأسست عام 2019 كمؤسسة مستقلة تهدف إلى تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة اقتصاديًا، إلا أن تدخلها في ملف مخصصات الأسرى أثار جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من قبل مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية.

وقالت إن حراك أقاليم حركة «فتح» في ملف الأسرى وعائلات الشهداء لا يعارضه أحد من أوساط الحركة المختلفة، بل هناك توافق على رفض الإجراءات التي تنتقص من بطولات الأسرى والشهداء.

وكان بيان أصدرته أقاليم حركة «فتح» في الضفة نشر يوم الأحد تبين أنه عن رسالة داخلية للرئيس محمود عباس. وركزت الرسالة على قضايا تنظيمية وطالبت بإصلاحات داخلية ودعت لتكامل الجهود بمواجهة الاحتلال.

ودعا البيان مؤسسة «تمكين» وتطبيقا لرؤية الرئيس الفلسطيني «بالحفاظ على كرامة الفئات النضالية بإعادة صياغة استمارة تمكين حتى لا يصل الأمر لمقاطعة المؤسسة، فلطالما الهدف هو الحفاظ على كرامة ذوي الشهداء والجرحى وذوي الأسرى، فإننا لن نسمح لأحد بابتذال هذا الأمر، ومحاولات التذاكي في الإجراءات، مع ضرورة الاستماع إلى ملاحظات الجهات الممثلة للفئات النضالية». وطالب البيان بتحصين ملف الشهداء والأسرى والجرحى، باعتباره خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وتجريم أي محاولة للمساس به. وجاء في البيان مجموعة من الموضوعات منها «رفض أي محاولة مساس أو التفاف على شرعية الرئيس محمود عباس، وضرورة الاستجابة العاجلة لإنهاء مطالب الأسرى المحررين وتحديدا المبعدين بتوفير الحياة الكريمة والمستقرة، وضرورة تحمل المسؤولية دون أي مماطلة».

كما دعا رئيس الحكومة محمد مصطفى إلى عمل مراجعة وطنية لأداء بعض الوزارات في استجابتها الطارئة لكثير من الأحداث التي تتعرض لها كافة المحافظات.

وطالب البيان بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة عوضا عن تأجيل انعقاده عاما. وطالب بتطبيق مرسوم الرئيس فيما يتعلق بالعسكريين الذين أحيلوا إلى التقاعد.

وفي تداعيات قطع رواتب نحو 1600 أسير فلسطيني رفض رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، أي قرار من شأنه أن يمس بحقوق الأسرى وعائلاتهم.

وأكد في تصريح أنّه و»في ضوء العديد من الاتصالات التي تلقيناها منذ الصباح عن معطيات تفيد بقطع رواتب أسرى ومحررين، فإننا نؤكّد أننا لم نبلغ حتى الآن بأي قرار من شأنه أن يمس بحقوق الأسرى وعائلاتهم، أو قطع مخصصاتهم.».

وأوضح أن نادي الأسير الفلسطيني يتابع مع هيئة الأسرى، وكافة الجهات المعنية، القضية، مشددا على أن «كل شيء من شأنه أن يمس بحقوق أسرانا وعائلاتهم بالنسبة لنا أمر مرفوض»، مشيرا كذلك إلى موقف المؤسسات الرافض لشكل الاستمارة التي أعلنت عنها مؤسسة «تمكين».

وإلى جانب «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، والمبادرة الوطنية، أدانت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في بيان أصدرته الإثنين، «إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب أسرى داخل السجون الإسرائيلية وأسرى آخرين تم تحريرهم». وعدّ الجبهة ما جرى «تطاولا واضحا يمس في الجوهر والصميم حقوق هؤلاء الأسرى والأسيرات المادية والمعنوية».