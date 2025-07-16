تصاعد التوتر في إسبانيا بعد اعتداءات عنصرية في توري باتشيكو وسط تحريض اليمين المتطرف وتحرك المهاجرين للدفاع عن أنفسهم

لندن- “القدس العربي”:

تفاقِم الهجرة من التوتر في المشهد السياسي الإسباني بسبب اعتداءات متطرفين على المهاجرين المغاربة في بلدة توري باتشيكو شرق البلاد، واختلاف رؤى المعالجة، ثم قرار أحزاب اليسار رفع دعاوى ضد حزب فوكس القومي المتطرف بتهمة التشجيع على الكراهية. علاوة على الخوف من انفلات الوضع من السيطرة لاسيما بعدما بدأت جماعات أوروبية تحرض على المهاجرين.

وفي أعقاب اعتداء شبان قاصرين يفترض أنهم من أصل مغربي على مسنّ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، في بلدة توري باتشيكو بإقليم مورسيا شرق البلاد، نظم متطرفون إسبان حملات ملاحقة ضد المهاجرين المغاربة، حيث جرى تسجيل اعتداءات جسدية وتدمير محلات تجارية. ونجح الأمن في السيطرة على الأوضاع، واعتقال 13 شخصا ومنهم المسؤولين عن الاعتداء على المسن.

ويبقى الأخطر هو قدوم متطرفين من مختلف أنحاء إسبانيا للمشاركة في ملاحقة المهاجرين بينما سيطرت قوات الأمن على الأوضاع، وتراجعت ليلة الثلاثاء المواجهات والملاحقات. وتبرز جريدة بوبليكو في عدد الأربعاء كيف بدأ اليمين المتطرف على مستوى أوروبا يشير إلى ضرورة دعم الإسبان في بلدة توري باتشيكو.

وأوردت وكالة إيفي الإسبانية الأربعاء، اعتقال زعيم متطرف في مدينة ماتارو ينتمي إلى مجموعة لها حساب خاص في تليغرام تنظم وتدعو إلى ملاحقة المغاربة في توري باتشيكو، وهذه الجماعة مرتبطة بمنصة كبيرة تسمى Deport Them Now UE منتشرة في مجموع أوروبا، تنظم أعمالا ضد المهاجرين.

في المقابل، يهدد المهاجرون خاصة من أبناء الجيل الثاني بالانتظام في مليشيات للرد على الاعتداءات. وعمليا، شكل المهاجرون بعض فرق حراسة الأحياء من الاعتداءات، وفق فيديوهات في تيك توك. وطالبت عضوة مجلس الشيوخ ورئيسة حكومة الحكم الذاتي السابقة في الأندلس، سوزانا دياث، بأن الاعتداءات ضد المهاجرين عنصرية خطيرة، ويجب احتواء الوضع قبل أن يتحول الوضع إلى أشبه ما يقع في ضواحي باريس.

وينتمي أغلب الشبان المهاجرين إلى الجيل الثاني، ولا تحبذ جمعيات الهجرة وأئمة المساجد تشكيل هذه الجماعات للدفاع الذاتي، وتدعو لترك مسؤولية الأمن في يد الأمن الإسباني. وعمليا، توفر الشرطة والحرس المدني الأمن في الوقت الراهن لتفادي شعور المهاجرين بغياب الأمن.

سياسيا، تخلف أحداث توري باتشيكو مواقف سياسية متباينة. في هذا الصدد، يبرر حزب فوكس المتطرف ما يجري ويعتبره نتاج ما يفترض أنه تورط المهاجرين في جرائم واعتداءات على الإسبان، ويطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين بل وحتى النظاميين الذين يتورطون في جرائم. وكان هذا الحزب قد نادى بترحيل ثمانية ملايين مهاجر من البلاد، في تصريحات الأسبوع الماضي خلفت ضجة كبرى.

وأوضح الحزب الشعبي المحافظ والمتزعم للمعارضة، أنه يرفض الاعتداءات التي يتعرض لها المهاجرون، وحمّل مسؤولية ما يجري إلى الحكومة لأنها لم توفر الأمن. ورفض تحميل أي مسؤولية مباشرة لخطاب حزب فوكس المتطرف الذي يجعل من الهجرة كبش فداء. في المقابل، طالب على لسان زعيمه نونييث فيخو المهاجرين باحترام تقاليد وقوانين إسبانيا، والعمل من أجل الاندماج، وهدد أنه في حالة توليه السلطة سيقوم بترحيل أي مهاجر غير نظامي ارتكب جرائم.

وفي الجانب الآخر، تتبنى أحزاب اليسار ومنها الحزب الاشتراكي الحاكم رفقة سومار وكذلك بوديموس، خطابا يبرز بيانات ومعطيات، وفق جريدة الباييس عن فوائد الهجرة في بلد مثل إسبانيا، التي تعاني من الشيخوخة والنمو الاقتصادي الكامل، وبالتالي تحتاج إلى عمالة، وتحاول بالأرقام الرسمية تفكيك الخدع اليمينية المتطرفة التي تربط بين الهجرة والجريمة.

واعتبرت الأحزاب أن ما يجري ممارسات عنصرية خطيرة من طرف اليمين المتطرف ضد المهاجرين. ولم تكتفِ فقط بالتنديد، بل انتقلت إلى إجراء عملي ورمزي، وهو رفع دعوى ضد حزب فوكس أمام القضاء لتحميل هذا الحزب نشر الكراهية ضد المهاجرين وتهديد السلم الاجتماعي.

وانتقدت الحكومة الاعتداءات، لكن أقوى تنديد جاء من وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس التي اعتبرت قيام فوكس بنشر الكراهية والعنف في توري باتشيكو والبلاد بخطابه التحريضي العنيف، وترى أنه لا يمكن اعتباره حزبا يمكن أن يتولى المسؤولية.

وهكذا، تعيش إسبانيا أزمة سياسية كبيرة نتيجة تورط بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم في عمليات فساد مالي، وتأتي أحداث توري باتشيكو لتزيد من تفاقم الأوضاع وتجعل من الهجرة موضوعا رئيسيا في التراشق السياسي.