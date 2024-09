تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بعد زيارة ترامب مقبرة أرلينغتون العسكرية.. وهاريس: لم يحترم أرضاً مقدسة

واشنطن: يتصاعد الجدل في الولايات المتحدة بسبب زيارة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مقبرة أرلينغتون العسكرية، وقد اتهمته منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، السبت، بـ”عدم احترام” هذه “الأرض المقدسة” التي تضم رفات كثير من الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في المعارك.

كان الرئيس السابق قد زار هذه المقبرة القريبة من واشنطن، الإثنين، لحضور مراسم تكريم 13 جندياً قتلوا أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.

وخلال الزيارة وقعت مشاجرة بين فريق ترامب، الذي سعى إلى التقاط صور للتكريم، وعاملين في المقبرة، حسبما أعلنت، الأربعاء، إدارة المقبرة التي دفن فيها نحو 400 ألف من قدامى المحاربين وعائلاتهم.

As Vice President, I have had the privilege of visiting Arlington National Cemetery several times. It is a solemn place; a place where we come together to honor American heroes who have made the ultimate sacrifice in service of this nation.

It is not a place for politics.

And…

