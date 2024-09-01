تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بعد زيارة ترامب مقبرة أرلينغتون العسكرية.. وهاريس: لم يحترم أرضاً مقدسة

واشنطن: يتصاعد الجدل في الولايات المتحدة بسبب زيارة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مقبرة أرلينغتون العسكرية، وقد اتهمته منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، السبت، بـ”عدم احترام” هذه “الأرض المقدسة” التي تضم رفات كثير من الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في المعارك.

كان الرئيس السابق قد زار هذه المقبرة القريبة من واشنطن، الإثنين، لحضور مراسم تكريم 13 جندياً قتلوا أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.

وخلال الزيارة وقعت مشاجرة بين فريق ترامب، الذي سعى إلى التقاط صور للتكريم، وعاملين في المقبرة، حسبما أعلنت، الأربعاء، إدارة المقبرة التي دفن فيها نحو 400 ألف من قدامى المحاربين وعائلاتهم.

As Vice President, I have had the privilege of visiting Arlington National Cemetery several times. It is a solemn place; a place where we come together to honor American heroes who have made the ultimate sacrifice in service of this nation. It is not a place for politics. And… — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024

وكتبت هاريس على منصة إكس أن “ترامب اختار تصوير مقطع فيديو هناك، ما أدى إلى شجار مع العاملين في المقبرة. فليكن ذلك واضحاً: الرئيس السابق لم يحترم أرضا مقدسة، وكل ذلك لغاية سياسية”.

وردّت أوساط المرشح الجمهوري، الذي يواصل انتقاد المعسكر الديمقراطي على خلفية الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، في آب/أغسطس 2021، بنشر بيان أكدت فيه أن عائلات الجنود “وافقت” بالفعل على وجود مصورين.

Donald Trump is the champion of feigning stupidity.

How in the fuck does he not know what the rules and the regulations are?

Trump’s Arlington excuse is weak AF.

Maybe his brain really has atrophied to the size of a golf ball?#TrumpDishonorsUSpic.twitter.com/vXN28R3qM6 — Luke (@JDLuckenbach) August 30, 2024

من جهته، أكد الجيش الأمريكي، الخميس، أن موظفة في أرلينغتون “تعرّضت للدفع فجأة” أثناء زيارة ترامب، بينما كانت تحاول تطبيق قانون فيدرالي يحظر أي نشاط سياسي داخل المقبرة.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي، في بيان: “ما حصل كان حادثاً مؤسفاً. ومن المؤسف أيضاً التشكيك بشكل غير عادل في الموظفة وكفايتها المهنية”.

وانتقدت هاريس، السبت، مجدداً، موقف ترامب قائلة إن المقبرة “ليست مكاناً لممارسة السياسة”.

وكتبت: “إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن نتفق عليه بصفتنا أمريكيين فهو أنه ينبغي تكريم قدامى المحاربين وعائلات العسكريين والجنود، وعدم التقليل من شأنهم ومعاملتهم بأقصى درجات الاحترام والامتنان”.

وأضافت: “إنني على قناعة تامة بأن شخصاً غير قادر على الوفاء بهذا الواجب البسيط والمقدس ينبغي ألا يكون أبداً رئيسا للولايات المتحدة”.

This is what Trump did with the footage he was not legally authorized to get because the Arlington Cemetery staff believed he was making political content…and surprise, surprise, HE WAS!! pic.twitter.com/zJTbnRZZzm — Jessica Anderson For VA HouseofDelegates (@JessAnderson4VA) August 29, 2024

وردّاً على هاريس، قال جيه دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة الترشيح الجمهورية، إن “ترامب كان هناك بدعوة من العائلات التي فقَدَ أحباؤها حياتهم بسبب عدم كفاءتكم”.

وأضاف على منصة إكس: “لماذا لا تتركون شبكات التواصل الاجتماعي وتطلقون تحقيقاً في هذه الوفيات التي لا داعي لها”.

وخلال تجمّع، مساء الجمعة، في جونستون بولاية بنسلفانيا، تحدث ترامب مجدداً، وبإسهاب، عن الحادثة، مدعياً أن عائلات الجنود القتلى هم من طلبوا منه التقاط صورة معهم. وقال: “بالطبع لم أكن أفعل ذلك للحصول على دعاية لم أكن بحاجة إليها”، مضيفاً: “جو بايدن قتل هؤلاء الشباب لأنه لم يكن كفؤاً، ويأتونني ويقولون لي إنني أستخدم قبورهم من أجل علاقاتي العامة، أنا لم أفعل شيئاً من كل ذلك. وسأخبركم ماذا، لقد كانت حادثة”.

(أ ف ب)