تصاعد الدعم لمشروع قانون في مجلس الشيوخ يقيّد مبيعات الأسلحة لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: تصاعد الدعم في مجلس الشيوخ الأمريكي لمشاريع قرارات من شأنها منع مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل يوم الإثنين، حيث أصدر السيناتور كريس فان هولين رسالة إلى زملائه يحثهم فيها على الانضمام إليه في محاولة تمرير الإجراءات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

فان هولين: شاهدنا نتنياهو ينتهك مرارًا شروط المساعدات الأمنية الأمريكية، ويتجاهل أولويات الولايات المتحدة، ويتجاهل طلباتنا

كما قدم السناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) – بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ بيتر ويلش (ديمقراطي عن ولاية فيرمونت)، وجيف ميركلي (ديمقراطي عن ولاية أوريغون)، وبريان شاتز (ديمقراطي عن هاواي) – قرارات الرفض المشتركة في سبتمبر/أيلول، وأعلن الأسبوع الماضي أنه سيطرحها على مجلس الشيوخ للتصويت.

وأيدت السناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساتشوستس)، الأسبوع الماضي، هذه القرارات، مشيرة إلى فشل إدارة الرئيس جو بايدن في “اتباع القانون الأمريكي وتعليق شحنات الأسلحة” بعد تحذير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من إمكانية قطع الأسلحة الأمريكية عنها في غياب إجراءات جادة لتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة .

ولقد حذا فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) حذوه يوم الاثنين، فكشف عن رسالته وقال في بيان إن “المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين لا ينبغي أن تأتي في شكل شيك مفتوح، حتى لأقرب شركائنا. ونحن في حاجة إلى ضمانات بأن المصالح والقيم والأولويات الأمريكية سوف تحظى باحترام الحكومات الأجنبية التي تتلقى الدعم الأمريكي. وينبغي أن ينطبق هذا المبدأ على الجميع، بما في ذلك حكومة نتنياهو”.

وأضاف “لكن حتى مع قيام الولايات المتحدة بتوفير مليارات الدولارات من القنابل الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وأنظمة الأسلحة الهجومية الأخرى، فقد رأينا رئيس الوزراء نتنياهو ينتهك مرارًا وتكرارًا شروط المساعدات الأمنية الأمريكية، ويتجاهل أولويات الولايات المتحدة، ويتجاهل طلباتنا، فقط ليكافأه الرئيس بايدن” “هذا النمط يقوّض مصداقية الولايات المتحدة ولا ينبغي أن يستمر”.

فان هولين: الحرب العادلة يجب أن تُشنّ بشكل عادل

وأكد فان هولين أنه “دعم مرارًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإنهاء سيطرة حماس على غزة” منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 – والذي يتضمن تصويته على حزمة مساعدات في أبريل/ نيسان – لكنه جادل أيضًا بأن “الحرب العادلة يجب أن تُشنّ بشكل عادل”، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وقال: “ولهذا السبب، يتعيّن على متلقي الأسلحة الأمريكية الامتثال للقوانين والسياسات الأمريكية. ويتعين على متلقي المساعدات الأمنية تسهيل، وليس تقييد تسليم المساعدات الإنسانية إلى مناطق الحرب، حيث تُستخدم الأسلحة الأمريكية، ويجب استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. إن حكومة نتنياهو تنتهك هذين المطلبين في غزة”، “كما أنها ترفض مجموعة من الأولويات الأخرى التي طرحتها الولايات المتحدة، ومع ذلك فشل الرئيس بايدن في محاسبة نتنياهو – متجاهلاً القانون الأمريكي ومقوِّضًا لسياساته المعلنة، وكذلك مصالح أمريكا وقيمها”.

وحذر السيناتور من أن “القيام بذلك يقوّض الزعامة العالمية الأمريكية ويشكل إساءة للشعب الأمريكي وشعب إسرائيل وشعوب الشرق الأوسط كافة”. وأضاف: “لهذا السبب، أكدت مراراً أن الولايات المتحدة يجب أن توقف تسليم الأسلحة الهجومية لحكومة نتنياهو حتى تمتثل للقانون والسياسة الأمريكية، وحتى نتمكن من تعزيز المصالح الأمنية والأولويات والقيم للشعب الأمريكي”.

وبينما أكد على دعمه “لنقل الأنظمة الدفاعية، مثل القبة الحديدية”، ومعارضته لحظر الأسلحة، الذي دعت إليه العديد من جماعات حقوق الإنسان، خلص فان هولين إلى أنه سيصوت لصالح JRDs هذا الأسبوع لأن “الشراكة يجب أن تكون طريقا في اتجاهين، وليس شيكاً على بياض في اتجاه واحد”.

ويتعين على مشاريع القوانين هذه أن تمر عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون للوصول إلى مكتب بايدن. وسوف تتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز حق النقض الرئاسي. ويأتي الضغط لتمرير القرارات في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون لسيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس والبيت الأبيض العام المقبل بعد الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب ساندرز في صحيفة واشنطن بوست يوم الإثنين: “يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تتوقف عن انتهاك القانون بشكل صارخ فيما يتصل بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل” .

وقال: “إن قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة واضحان للغاية: لا يجوز للولايات المتحدة توفير الأسلحة لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. كما أن المادة 620I من قانون المساعدات الخارجية صريحة أيضا: لا يجوز تقديم أي مساعدة أمريكية لأي دولة “تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية”.

وتحظى هذه القرارات أيضًا بدعم أكثر من 100 منظمة، بما في ذلك مركز المدنيين في الصراع ولجنة الأصدقاء للتشريع الوطني (FCNL)، التي قادت رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الشهر الماضي.

ووصف حسن الطيب، المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط، التصويت المقبل بأنه “تاريخي”، وقال للجزيرة يوم الإثنين: “مجرد حقيقة حدوث ذلك ترسل بالفعل إشارة سياسية مفادها أن الأمور ليست كما كانت من قبل”.

وقال الطيب “لا يوجد حل عسكري للصراع في غزة، بل حل دبلوماسي فقط يعالج الأسباب الجذرية للعنف”، في حين اقتربت حصيلة الشهداء في القطاع الفلسطيني من 44 ألف شخص.

وأضاف “بدلاً من إرسال المزيد من الأسلحة، ينبغي على الكونغرس والإدارة أن يستغلوا المساعدات العسكرية مع نتنياهو والكنيست لحملهما في النهاية على قبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. وأعتقد أن هذه استراتيجية أفضل كثيراً لتأمين دفاع إسرائيل وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني”.