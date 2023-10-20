قراءات أولية في تطورات الحرب على غزة

أيامٌ قليلة، وربما ساعاتٌ على الأرجح تفصلنا عن الهجوم البري الحتمي لقوات الاحتلال على غزة في أيامٍ لعلها الأسخن على الصعيد العسكري، منذ حرب أكتوبر 1973، وعلى الصعيد السياسي منذ تفجر الثورات العربية في 2010- 2011.

يبشر القادة الإسرائيليون العالم (أو يحذرونه) من أن الحرب ستطول وهو ما يوافقهم عليه كثيرٌ من الخبراء العسكريين نظراً لطبيعة التكدس السكاني الرهيب في بقعةٍ هي الأكثر كثافةً تقريباً على سطح الكوكب، ولرهانٍ على استعداداتٍ وإمكانياتٍ تنبئ بها ضربة السابع من أكتوبر، ومجمل تحركات المقاومة منذ بدء الهجوم (وقبل ذلك طيلة السنوات السابقة) على حتميةٍ توفرها لمواجهة الاجتياح المتوقع.

يُهرعُ بايدن، ذلك الشيخ الذي بالكاد يستطيع الحركة، لكنه يكابر، إلى إسرائيل في زيارةٍ خاطفة ليعلن دعمه للكيان الصهيوني، ويرسل رسائل تحذيرٍ على الأغلب، وقد سبقته حاملتا طائراتٍ لا أظن أن عاقلاً يتصور أنهما أرسلتا لحماس. لا شك بأن الغرب الذي انتفض يدافع عن إسرائيل لم يفعل ذلك لدوافع إنسانية أو لمجرد اعتباراتٍ سياسية تتعلق بالضغط والنفوذ الصهيونيين في دولهم، ولكن لحماية ذلك الترتيب الذي أسهمت في خلقه ودعمه وتمويله الرأسمالية الغربية، الذي تضمن به سيطرتها على مصادر طاقةٍ لم يُستغنَ عنها بعد، وللحد من تمدد كرة النار تلك لتطال دول الجوار فتشعلها.

على الجانب الآخر من العالم وفي الموقع المناوئ في خريطة السياسة وبالتوازي مع زيارة بايدن، يقوم بوتين بزيارةٍ للصين بدوره بهدفٍ أولٍ معلن يدور حول رؤية الصين الاقتصادية للمستقبل «الحزام والطريق»، لكنه من ناحيته ينشد دعماً لحربه الراكدة الطويلة المكلفة في أوكرانيا، وقد اتفق الطرفان منذ وقتٍ مبكرٍ في الصراع (وما قبله في الحقيقة) على إعلان تفهمهما للظرف الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني كامتدادٍ لتصورهما، أن أحادية السيادة الأمريكية للعالم، ولى زمنها وأن ترتيباً جديداً يشكلان فيه تحديداً القطب المناوئ، هو ما يحتمه ميزان القوى على الأرض. ليس من قبيل المبالغة على الإطلاق أن نزعم أن توقيت هجمة المقاومة على إسرائيل مدهشٌ بما يوازي الدهشة والعجب الذي أثارته تلك القدرات المستجدة تماماً والتنسيق المحكم، والشاهد أنها أطلقت تفاعلاً كيماوياً أو فيزيائياً أشبه ما يكون بالانفجار النووي، زلزالٌ أو تسونامي عصف بالمنطقة ولم نر توابعه ونتائجها بعد، غير أننا على يقين من أنها ستهز أسس كل الترتيبات التي تسيدت بالتدريج على الأقل منذ الربع الأخير في القرن العشرين.

حرب‭ ‬غزة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬بمعنىً‭ ‬ما،‭ ‬استجابةً‭ ‬للمتغيرات‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬ديموغرافياً‭ ‬واجتماعياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬بؤرة‭ ‬الوجود‭ ‬والمعاناة‭ ‬الفلسطينية

في هذا المقال، مبادراً إلى التأكيد على طبيعة سيولة الموقف، ومن ثم التطورات في ظل نزيف الدم المستمر والدمار والمعاناة البشعة، سأحاول قراءة بعض النتائج الأولية:

لقد عصفت المقاومة وضربت في مقتل الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، التي تقوم على: المبادرة، أي أن تكون لإسرائيل الضربة الأولى، وأن تدور المعركة على أرض العدو وأن تكون الحرب قصيرة ما أمكن، وأن تكون لها السيطرة الجوية والأرض العالية، فبعد أن بوغتت إسرائيل ها هي على وشك أن تخوض حرباً غير نظامية، حرب شوارع قد لا يجديها فيها تفوقها الجوي.

2- نظراً لما سبق، فقد كُسرت هيبة إسرائيل أمام العالم، إزاء فضيحة الاختراق المخابراتي وتلك الصفعة المدوية التي تلقتها من بضع مئاتٍ من المسلحين. إن وجود إسرائيل في حد ذاته وتلك المكانة التي كانت تتمتع بها حتى الآن، يعتمد إلى حدٍ كبير لا على القدرة الفعلية وحدها، بل على السمعة، تلك التي رسختها بضرباتٍ استباقيةٍ لكل ما من شأنه تهديد كيانها، كما هي الحال مثلاً مع المفاعل النووي العراقي والعمليات المتفوقة نوعياً، كتصفية القيادات كأبي جهاد وتحرير الأسرى في عنتيبي، وقد بنت الآلة الإعلامية على هذه القدرة الأساطير وروج لها أو تبناها فعلياً حكامٌ عرب، اختاروا الهزيمة لأسبابٍ متعددة، في حين أن النظرة المتجردة ستجد أن إسرائيل لم تكسب حرباً واحدة في كل جولاتها منذ هزيمة العرب في 67، بل انتهت كل الصدامات معها بانسحاباتٍ (تحت مسمياتٍ وترتيباتٍ مختلفة) وثباتٍ نوعي للطرف العربي وما حربها مع حزب الله إلا أكبر مثال.

3- نظراً لما سبق ولعدد القتلى والأسرى نستطيع أن نفهم سبب الغضب العارم والمطالبة البدائية والوحشية بالرد المدمر والدموي من الداخل الإسرائيلي، فهو الشعور بالخوف الوجودي، ذلك الخوف الأقدم لدى «الفائض البشري اليهودي» الذي كان يعيش في رعبٍ من محيطه المعادي والمعتدي في شرق أوروبا، الذي أسس الحركة الصهيونية وحركة التهجير والاستيطان على نطاقٍ واسع من الناحية الفعلية، فالخوف، بل الرعب الذي يسيطر على الصهاينة هو أن يصير التجرؤ على إسرائيل، وقد أهينت بهذه الصورة وصَغُرت في عين محيطها والعالم، سمة المستقبل وأن تتعلم كل الأطراف «وصفة حماس» وتتبع أسلوبها فيتم التركيز على حروب العصابات والاختراقات أسلوباً لزعزعة أمن إسرائيل، كما أن نتنياهو وحكومته بحاجةٍ إلى الرد فهم يعلمون أن حسابهم عسير، بعد أن تصمت المدافع على الفشل الذريع على كل الأصعدة، ولأن أطرافاً عديدة تحمله المسؤولية، بحق، على ما آل إليه الكيان الصهيوني، نظراً للصراع، بل التمزق الداخلي الذي تسبب فيه تصميمه واليمين الذي يدعمه على تمرير التغييرات الدستورية.

4- لعل أهم النتائج للمعارك الدائرة، هو التأثير على المحيط العربي للأراضي المحتلة، وتحديداً دول الطوق الأقرب. في مقالي السابق كنت قد أشرت إلى أن مشاريع التطبيع، خاصةً تلك التي تقودها الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية، سوف تتعطل وتتعرقل على أقل تقدير، إلا أن التأثير الأهم في نظري، تلك الرجة التي قد تتحول إلى زلزالٍ في مصر والأردن؛ في حالة مصر، فإن قسوة الوضع الاقتصادي والقمع السياسي ليسا بسر، فهي تعيش ليل ثورةٍ مضادة لم ترها في تاريخها الحديث ربما، ولا حتى في أعقاب هزيمة عرابي، وكما تطرقنا إلى ذلك كثيراً فإن كل عناصر نارٍ كبيرة من سخطٍ وفقرٍ وجوعٍ كقشٍ وبارود، جوار زيت لا ينتظر إلا شرارة، وقد تأتي من الخارج في صورة إهانةٍ وطنية كدورٍ متخاذلٍ أو متواطئٍ بصراحة مع الكيان الصهيوني، وإن السيسي لقادرٌ بتصريحاته المهينة المذهلة الخرقاء وتصرفاته (خاصةً تحت الضغط) وانحيازاته الفعلية التي لن تبعد عن ذلك كثيراً. لقد أعادت الحرب الحالية إلى المقاومة ما كانت تحتاجه أمس الحاجة: الحاضنة الشعبية، بعد عقودٍ من الانصراف والملل أسهمت بها إسرائيل حين جرت العرب في طريقٍ لا نهاية له من المفاوضات بينما تلتهم المزيد من الأرض ها قد أفاقت الجماهير العربية على فداحة الوضع ولا جدوى، بل استحالة وسخف التصور بأن التعايش مع نظام فصلٍ عنصري، نظامٍ فاشي، أمرٌ ممكن. من هنا قد نفهم ونفكك بعضاً من اللغط الدائر حول «صفقة القرن» بتوطين الفلسطينيين في سيناء وإشكالية فتح المعابر، فأغلب الظن وأرجحه أن السيسي كان على استعدادٍ لاستقبال واستيعاب وإعادة توطين للفلسطينيين في ظل اتفاقٍ وظرفٍ مرتب وهادئ وسلمي، والأهم قبولٍ من الطرف الفلسطيني وعائدٍ ماليٍ مجزٍ يحل بعضاً (أو كثيراً) من أزماته، لا كتهجيرٍ قسري يعقب حرباً وتطهيراً عرقياً، لقد رفض الفلسطينيون حل «صفقة القرن» ولا يريد السيسي أن «يرث» القضية الفلسطينية في موجة نازحين جديدة يصبحون عرب 2023 على غرار الـ48 والـ67، هو لا يريد أن يتلقى كرة النار تلك بمخاوفه الأمنية المزمنة. ما زال الوقت مبكراً للغاية من عمر هذه الحرب، وسوف نتناول نتائجها بالتحليل والنقاش، وربما غير قليلٍ من الخلاف والنقد الذاتي لسنين مقبلة، إلا أن الأكيد أنها تدشن مرحلةً جديدة سيتشكل بعدها شرق أوسط جديد بمعالم ومعطيات وحسابات مختلفة، وإنني لأزعم أن هذه الحرب جاءت في وقتها بمعنىً ما، استجابةً للمتغيرات على الأرض، ديموغرافياً واجتماعياً واقتصادياً في الشرق الأوسط، وتحديداً في بؤرة الوجود والمعاناة الفلسطينية، التي تمثل وتختزل مجمل الوضع العربي بإشكالاته العديدة ونقاط قوته وضعفه، وتعبيراً من ثم عن رد فعلٍ على هزيمة الثورات وانهزام وترهل وفساد الأنظمة، في ظل تسيد طغم الثورة المضادة، وفي الفضاء الأوسع عن أفول شمس الإمبراطوية الأمريكية وصعود الشرق مرةً أخرى.

كاتب مصري