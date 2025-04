“تصريحاته لم تعد مزحة”.. رئيس وزراء كندا السابق ينصح ترامب: غير طريقة تفكيرك!

فانكوفر: أدلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتصريحات مفادها أن كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51، ما أثار إدانات وانتقادات حادة، يوم السبت، من قبل رئيس وزراء كندا السابق جان كريتيان، الذي وجّهَ نصيحة صريحة للرئيس الأمريكي القادم: “غير طريقة تفكيرك!”

وانضم جان كريتيان، الذي كان رئيس وزراء كندا في الفترة من 1993 إلى 2003، إلى مجموعة من المسؤولين من الجارة الشمالية للولايات المتحدة الذين قالوا إن تصريحات ترامب لم تعد مزحة، وقد تضرّ بعلاقات الولايات المتحدة مع أقرب حلفائها.

Canada’s the best country in the world, and Jean Chrétien spends every day making it even better.

وأكد كريتيان، في مقال نشرته صحيفة “ذا غلوب أند ميل”، بمناسبة عيد ميلاده الحادي والتسعين، أن كندا لن توافق أبداً على أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وأشاد بحب بلاده للاستقلال وقال إن تصريحات ترامب تمثّل “إهانات غير مقبولة تماماً وتهديدات غير مسبوقة لسيادة كندا”.

وأضاف كريتيان: “إلى دونالد ترامب، من شخص مسن إلى آخر، غير طريقة تفكيرك!”، وتابع قائلاً:”ما الذي قد يجعلك تعتقد أن الكنديين قد يتخلّون عن أفضل دولة في العالم – وهذا بلا شك ما نحن عليه – للانضمام إلى الولايات المتحدة؟”.

Happy 91st Birthday to my favourite PM of all time, Jean Chrétien.

Jean Chrétien inspired my passion for Canadian politics — as he no doubt inspired many others.

Now more than ever, we should all find pride in his message: Vive le Canada! 🇨🇦pic.twitter.com/docrNWuiwl

— Anthony Valenti (@_AnthonyValenti) January 11, 2025