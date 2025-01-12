سياسة | دولي

“تصريحاته لم تعد مزحة”.. رئيس وزراء كندا السابق ينصح ترامب: غير طريقة تفكيرك!

12 - يناير - 2025

رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريتيان في برامبتون، أونتاريو، كندا، 14 سبتمبر 2021. رويترز

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فانكوفر: أدلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتصريحات مفادها أن كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51، ما أثار إدانات وانتقادات حادة، يوم السبت، من قبل رئيس وزراء كندا السابق جان كريتيان، الذي وجّهَ نصيحة صريحة للرئيس الأمريكي القادم: “غير طريقة تفكيرك!”

وانضم جان كريتيان، الذي كان رئيس وزراء كندا في الفترة من 1993 إلى 2003، إلى مجموعة من المسؤولين من الجارة الشمالية للولايات المتحدة الذين قالوا إن تصريحات ترامب لم تعد مزحة، وقد تضرّ بعلاقات الولايات المتحدة مع أقرب حلفائها.

وأكد كريتيان، في مقال نشرته صحيفة “ذا غلوب أند ميل”، بمناسبة عيد ميلاده الحادي والتسعين، أن كندا لن توافق أبداً على أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وأشاد بحب بلاده للاستقلال وقال إن تصريحات ترامب تمثّل “إهانات غير مقبولة تماماً وتهديدات غير مسبوقة لسيادة كندا”.

وأضاف كريتيان: “إلى دونالد ترامب، من شخص مسن إلى آخر، غير طريقة تفكيرك!”، وتابع قائلاً:”ما الذي قد يجعلك تعتقد أن الكنديين قد يتخلّون عن أفضل دولة في العالم – وهذا بلا شك ما نحن عليه – للانضمام إلى الولايات المتحدة؟”.

يشار إلى أن خطاب ترامب التوسعي لم يقتصر على كندا فقط، بل شمل أيضاً حلفاء آخرين للولايات المتحدة، حيث دفع ترامب بضرورة تمديد حدود القوة الأمريكية لتشمل الأراضي الدنماركية في غرينلاند، وجنوبا لتشمل قناة بنما.

(أ ب)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    يناير 12, 2025 الساعة 5:08 ص

    لولا أنّ المسؤولين الكنديين أدركوا أنّ ترامب جاد في مسعاه الاستحواذي على كندا وجوارها لما : { فتنادوا مصبحين أنْ أغدوا على حرثكم إنْ كنتم صارمين }( القلم 21/22).ونرى أنّ ترامب سيستحوذ عمليًا على جواره الواسع الشاسع بما أوتي من سياسة تسلطيّة.لكنه لم يعلن ( رغبته ) الاستحواذ عى المكسيك لما فيها من مشاكل ستستنزف الولايات المتحدة؛ وفي تقديري أنّ ( المكسيكيين ) سيوافقون على الاضمام للولايات المتحدة الأمريكيّة على عكس الكنديين.

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  2. يقول Ali:
    يناير 12, 2025 الساعة 5:24 ص

    كندا لم تقم حتي استدعاء السفير الأمريكي لتلقينه درس و إهانات. . كندا لا تمثل اي شيء و ترتجف امام الولايات المجرمة.

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    1. يقول ميمون بنعبد السلام:
      يناير 12, 2025 الساعة 8:50 ص

      لان ترانب لم يستلم مهامه بعد فهو في اللحظة مجرد مواطن … لا تحاول الاصطياد في المياه العكرة

  3. يقول رائد محمود:
    يناير 12, 2025 الساعة 5:34 ص

    على ترامب الهجوم على كندا والدنمارك
    الله يجعلهم يحرقو انفسهم ويبعدو عنا

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    1. يقول Abdo:
      يناير 12, 2025 الساعة 9:37 ص

      هم لن يفعلوا ذلك لأنهم عقلاء وليسوا أغبياء مثلنا: شوف ما يقع عندنا في السودان وليبيا …

  4. يقول هدهد سليمان:
    يناير 12, 2025 الساعة 6:38 ص

    اجد لزاما علي ان اقول كلمة حق في كندا.
    نعم كندا افضل بلد في العالم, هذه حقيقة لا يدركها إلا من عاش في غير كندا من دول تدعي التحضر ثم عاش في كندا ودخل في السستم الكندي بنجاح بجميع أوجهه من معيشة وعمل وتربية أولاد ومدارس وجامعات ومكتباتً ومستشفيات واماكن ترفيه وتنظيف الشوارع من الثلج وغيرها الكثير.
    ولا يبخس فيها إلا فاشل عايش على ال welfare.
    الضرايب مرتفعة جدا في كندا من ضريبة دخل إلى بيت/عقار إلى سيارات إلخ إلخ ولكنك تجد مردودا ملموسا لما تدفعه فور خروجك من البيت من حياة راقية جدا تشمل شوارع نظيفة وأبنية ومحلات ومراكز تجارية وعمارات مبنية على احدث طراز إنشاءي في الكون وعلى افضل مواصفات عالمية موجودة وغيرها مع منشات ومستشفيات وحدائق عامة في كل منطقة ومساحات خضراء، فتشعر بالرضا للطريقة التي يتم بها انفاق أموالك والشفافية الموجودة من أنظمة الحكم الثلاث municipality, provincial and federal.
    جون كريتشيان من افضل رؤساء الوزراء في كندا على الإطلاق.
    رجل دولة من الطراز الاول لم يخضع لجورج بوش وتوني بلير وكان ندا لهما ونأى بكندا عن الاشتراك في الحرب على العراق.
    المعتوه ترمب لا يملك إلا الثرثرة وسيجد من يتصدى له من رجالات ونساءات كندا فكندا ليست بلقمة ساءغة.

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  5. يقول مونتريال:
    يناير 12, 2025 الساعة 9:34 ص

    سيدفع ترامب الاقتصاد الكندي إلى الركود، الشريك الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية هي كندا. تطبيق الضرائب الجمركي سيلحك الضرر للطرفين. لا مستقبل مشرق للعالم في عهد ترامب

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  6. يقول ملاحظ:
    يناير 12, 2025 الساعة 11:46 ص

    عليكم بتهيئة انفسكم اما النصر او الاستسلام

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  7. يقول وفاء:
    يناير 12, 2025 الساعة 4:23 م

    للأسف يعاني غالبية العرب من ضيق الأفق في السياسة والعلاقات الأمريكية والكندية.

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  8. يقول لاعق اليد:
    يناير 12, 2025 الساعة 7:28 م

    بعض الدول العربية تنتظر من ترامب ان يهديها قطع اراضي مقابل التطبيع.

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