منوعات | أخبار النجوم

تصريحات مثيرة لرانيا يوسف حول جرأتها في اختيار ثيابها

منذ ساعتين

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن وصفها بالجريئة، حيث أكدت أنها ليست جريئة لكنها مختلفة، وأنها لا تحاول إثارة الجدل بل تتصرف على طبيعتها وترتدي ما يعجبها.

وأضافت رانيا أن تصرفها هذا يُعد غريباً في المجتمع المصري، لأنه مجتمع محافظ، مشيرةً إلى أنها نشأت في بيئة مختلفة شجّعتها على حرية الاختيار.

وأكدت رانيا أنها تنقل هذه الحرية لابنتيها فلا تتدخل في ملابسهما أو دراستهما.

يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، مسلسل “عالم تاني”، وهو من بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، مروة عبد المنعم.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رانيا يوسف تظهر بأحدث إطلالة جريئة لها- (صور وفيديو)
26 - أغسطس - 2023
رانيا يوسف تظهر بإطلالة جريئة وتثير جدلا بين متابعيها- (صور)
26 - يوليو - 2023
لا تندم أبداً.. رانيا يوسف توجّه رسالة إلى جمهورها- (صور)
12 - يوليو - 2023
رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج لأنني عانيت منه كثيراً- (فيديو)
20 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية