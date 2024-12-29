سياسة | عربي | سوريا

تصريحات مسؤولة في الإدارة السورية الجديدة حول المرأة تثير جدلا على مواقع التواصل- (فيديوهات)

29 - ديسمبر - 2024

سوريات يحتفلن بسقوط نظام الأسد في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق

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دمشق: أثارت تصريحات أدلت بها مديرة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة عائشة الدبس حول النساء جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا وانتقادات من المجتمع المدني الأحد.

وسئلت الدبس خلال مقابلة هذا الأسبوع مع تلفزيون “تي أر تي” التركي باللغة العربية عن المساحة التي ستمنح للمنظمات النسوية في سوريا مستقبلا.

وأجابت الدبس أنه ينبغي لعمل هذه المنظمات أن “يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه… لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر”.

ودعت الدبس في الوقت نفسه النساء السوريات اللواتي في الخارج إلى العودة و”النساء في الداخل للاجتماع إلى طاولة واحدة وسندرس الرؤية والنموذج معا”.

وأضافت “لماذا أنا أتبنى النموذج العلماني أو المدني؟ أنا سأصنع نموذجا خاصا بالمجتمع السوري… سنصنع نموذجا متفردا يناسب واقعنا.. المرأة السورية هي من ستصنع النموذج”.

وأكّدت أن كل النساء السوريات من كل الطوائف، سنّيات ودرزيات ومسيحيات، “متساويات”، داعية من “تمتلك الشهادات وتمتلك الخبرات أن تتوجه إلى المؤسسات الحكومية لأن المؤسسات الآن فيها فراغ كبير”.

لكنها دعت المرأة أيضا إلى عدم “تجاوز أولويات فطرتها التي فطرها الله وهي دورها التربوي في أسرتها”.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت بتراء أبو الجدايل على فيسبوك “تكلمي بفكرك المقصي هذا في بيتك، ولا تلزمينا بفكرك الذي يريدنا أن نبقى في بيوتنا”.

وأضافت “لا لمكتب شؤون المرأة نحن لسنا غنما بحاجة إلى رعاية”.

وقالت من جهتها الممثلة علياء سعيد في فيديو نشرته على منصة إكس “من أعطاكِ الحق لكي تقولي ما يسمح لنا وما لا يسمح لنا؟ اعتقلنا كي نقول رأي، وتهجّرنا وتكسّرت منازلنا، ليس من أجل أن تقولي في النهاية ما تسمحي وما لا تسمحي لنا”.

وفي منشور على إكس، كتب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني الأحد “سنعمل على الوقوف إلى جانب قضايا المرأة وندعم حقوقها كاملة”.

وأضاف “نؤمن بدور المرأة السورية الفاعل بالمجتمع ونثق بقدراتها ومهاراتها، فالمرأة امتداد لأجيال من البذل والعطاء”.

(أ ف ب)

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  1. يقول كمال:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 8:31 م

    و أين الخطأ في وجهة نظر السيدة من سورية! كل التفاعلات مبنية على آراء مسبقة لأنها امرأة محجبة …

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  2. يقول صقر:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 9:39 م

    تعلمت الدكتورة في أفغانستان

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  3. يقول على:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 9:48 م

    لم يتم تشكيل الحكومة بعد على اي اساس تتحدث باسم المرأة السورية لا يوجد شيء قانوني او دستوري ، تسويق هذا الامر اعلاميا يبعث على الشك

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  4. يقول Samir:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 3:12 ص

    حسب العقيدة السلفية – سواءً سلفية سنية أو شيعية – يحرم على المرأة أن تكون قاضية، و بالتالي قامت الإدارة الجديدة في دمشق بإقالة جميع القاضيات و تحويل القضايا لديهن إلى قضاة رجال..!! هذه فقط هي البداية..!!

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  5. يقول تيسير خرما:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 4:36 ص

    أعلن الخالق حرية اعتقاد وتعبير لكل إنسان بكل زمان ومكان بتعليمات لمحمد (ص) واتباعه بتعاملهم مع من لم يؤمن: (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (لكم دينكم ولي دين) (وجادلهم بالتي هي أحسن) (لا إكراه بالدين) (وما أنت عليهم بوكيل) (إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) (وما جعلناك عليهم حفيظا) (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) وحيث أن إيمان 2 مليار بآخر نسخة دين سماوي وإيمان 2 مليار بنسخ سابقة من الدين السماوي أي ما مجموعه نصف سكان العالم قد تطلب مرور ألفي عام فلا مانع من إمهال الباقين ألفي عام أخرى ليؤمنوا.

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  6. يقول صابر محمود:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 6:21 ص

    في كل بلاد العالم عادات وتقاليد فقط يريدون مننا أن نأخذ منهم حرية لا تتناسب مع معتقداتنا.

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  7. يقول عابر سبيل:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 7:48 ص

    لا لكل القوانين والمنظمات التي تدعم تفتيت الأسرة والمجتمع والمعتقدات. نعم لكل ما يصون خصوصية المجتمع، اعتقد ان هذا ما قصدته السيدة الدبس في حديثها وأنا أوافقها .. في النهاية سوف يكون هناك دستور جديد يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، فلا داعي للتأويلات السابق لأوانها ..

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  8. يقول بنت الحرية:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 3:26 م

    انهم يحاولون الضغط على الادارة الجديدة للتنازل عن ثوابت الثورة يجب على الثوار ان لا يسمحلوا لعجائز التيكتوك ان يتدخلوا في قضايا المجتمع المهمة كقضية المراة .. عدم ترك السلاح حتى تستقر الامور و تسكت الغربان

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  9. يقول بنت الحرية:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 3:28 م

    انهم يحاولون الضغط على الادارة الجديدة للتنازل عن ثوابت الثورة يجب على الثوار ان لا يسمحلوا لعجائز التيكتوك ان يتدخلوا في قضايا المجتمع المهمة كقضية المراة .. عدم ترك السلاح حتى تستقر الامور و تسكت الغربان

    رد
  10. يقول ahmad:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 6:27 م

    سوريا مقدمة على التقسيم والحرب الأهلية على الابواب.. الله المستعان

    رد
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