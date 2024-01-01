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تصريح لافت لرئيس المخابرات السعودية الأسبق: حماس حطمت صورة إسرائيل أمام العالم- (فيديو)

منذ 38 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل، إن ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي (عملية طوفان الأقصى)، حطم صورة إسرائيل بأنها قوة منيعة في المنطقة، وأعاد إحياء القضية الفلسطينية.

وأضاف الأمير تركي، وهو سفير أسبق للمملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية، أن “ما قامت به حماس من هجوم على إسرائيل، استطاعت فيه أن تغزو حصونها حول منطقة غزة أدى إلى تداعيات كبيرة جداً”.

وتابع أن من هذه التداعيات “تحطيم الصورة التي كانت لدى الكثير من الناس بالعالم عن أن إسرائيل منيعة ضد أي قوة يمكن أن تنافسها أو تتحداها بالمنطقة”.

وأشار إلى أن من ضمن التداعيات كذلك “التأكيد على أن القضية الفلسطينية حية ولم تمت كما ادعى البعض خلال السنوات الماضية بالقول إن فلسطين شيء منسي ليس للعرب اهتمام به ولا للفلسطينيين اهتمام به، ولا قدرة لهم على تغيير الصورة”.

ورأى الأمير السعودي أن “هاتين النتيجتين أتى بهما هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي أيقظ العالم، وأكد أن هناك قضية فلسطينية، وأن هناك اضطهاداً وظلماً يمارس ضد هذا الشعب من قبل محتل يشبه الاحتلالات الاستعمارية في القرن التاسع عشر”.

واعتبر أن القضية الفلسطينية أصبحت منذ ثلاثة أشهر هي المحور الذي يدور حوله كل اهتمام العالم بصفة عامة.

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  1. يقول سلام:
    يناير 1, 2024 الساعة 10:58 ص

    النصيحة تبدأ بالذات!!! المهم كيف تصبح السعودية رقم اقليمي صعب ينتمي للامة العربية ويدافع عن مصالحها ولا يكون طريا يخضع للضغوط الامريكية والصهيونية ويتم ابتزازه وحلبه بشكل يومي!!! متى تكون السعودية ناضجة ولها شخصيتها المستقلة ويمكنها الدفاع عن نفسها

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  2. يقول Abdo:
    يناير 1, 2024 الساعة 10:58 ص

    نريد منكم أفعالا، نريد منكم أن تفعلوا شيءا لفلسطين، هي الآن تناديكم أن تتدخلوا بالفعل لا بالتغريدات، فلسطين لاتريد منكم أن تغردوا مثل العصافير كونوا أسودا، إفعلوا شيئا لقد فات الأوان، غزة تموت تتعذب وتتلوى تحت جرارات ودبابات العدو التي سحقتها سحقا، إفعلوا شيءا توقفوا عن التغريدات

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