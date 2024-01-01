تصريح لافت لرئيس المخابرات السعودية الأسبق: حماس حطمت صورة إسرائيل أمام العالم- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل، إن ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي (عملية طوفان الأقصى)، حطم صورة إسرائيل بأنها قوة منيعة في المنطقة، وأعاد إحياء القضية الفلسطينية.

وأضاف الأمير تركي، وهو سفير أسبق للمملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية، أن “ما قامت به حماس من هجوم على إسرائيل، استطاعت فيه أن تغزو حصونها حول منطقة غزة أدى إلى تداعيات كبيرة جداً”.

وتابع أن من هذه التداعيات “تحطيم الصورة التي كانت لدى الكثير من الناس بالعالم عن أن إسرائيل منيعة ضد أي قوة يمكن أن تنافسها أو تتحداها بالمنطقة”.

تغطية صحفية| الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات السعودية، تركي الفيصل: "حــمــاس حطمت صورة إسرائيل كقوة في الإقليم". pic.twitter.com/fK7iqBDexX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 1, 2024

وأشار إلى أن من ضمن التداعيات كذلك “التأكيد على أن القضية الفلسطينية حية ولم تمت كما ادعى البعض خلال السنوات الماضية بالقول إن فلسطين شيء منسي ليس للعرب اهتمام به ولا للفلسطينيين اهتمام به، ولا قدرة لهم على تغيير الصورة”.

ورأى الأمير السعودي أن “هاتين النتيجتين أتى بهما هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي أيقظ العالم، وأكد أن هناك قضية فلسطينية، وأن هناك اضطهاداً وظلماً يمارس ضد هذا الشعب من قبل محتل يشبه الاحتلالات الاستعمارية في القرن التاسع عشر”.

واعتبر أن القضية الفلسطينية أصبحت منذ ثلاثة أشهر هي المحور الذي يدور حوله كل اهتمام العالم بصفة عامة.