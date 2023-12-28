تصعيد إسرائيلي بالغارات والقصف.. وحزب الله يرد بصواريخه على كريات شمونة وثكنات عسكرية

بيروت-“القدس العربي”: تبقى الجبهة الجنوبية على حالها من التصعيد المترافق مع قلق متعاظم من النوايا العدوانية الإسرائيلية التي تترجم غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتحليقاً للطيران الحربي يصل إلى سماء العاصمة بيروت في ما يشبه رسائل تهديد من توسيع رقعة الحرب.

وقد نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب، وغارة أخرى على منطقة الصالحاني بين راميا ومروحين في القطاع الغربي. وأغارت مسيرة على منطقة الوعر الواقعة ما بين بلدتي راميا وبيت ليف. واستهدف القصف المدفعي تلة حمامص في سردا، وسقطت 4 قذائف بين دبل وحانين. وأفيد باستهداف منزل للمرة الثانية في حي المسيلح في عيتا الشعب بصاروخ. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن سلاح الجو شن هجوماً استباقياً في جنوب لبنان واستهدف بنية تحتية لحزب الله، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أطلقها حزب الله. ودوت صفارات الإنذار في يفتاح وراموت نفتالي والمالكية وديشون في الجليل الأعلى خشية تسلل مسيّرات من جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه، وأضاف في بيان آخر أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر الخميس ‏تجمعاً لجنود العدو في ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وكذلك ثكنة راميم”. كذلك أفيد بإطلاق صواريخ في اتجاه كريات شمونة وإطلاق صفارات الانذار في مسكاف عام ومرغليوت.

مواقع عسكرية شرق كريات شمونة المحتلة قبل قليل pic.twitter.com/nuU6aANUp2 — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) December 28, 2023

وعصراً تجدد القصف الإسرائيلي المعادي على أطراف طيرحرفا، شيحين والحبين ومنطقة عين الزرقا وحولا وبيت ليف والضهيرة وياطر ومجدل زون وأطراف عيترون والخيام ومرتفعات كفرشوبا وسقطت قذائف فوسفورية بين علما الشعب واللبونة.

وأدت الاعتداءات الاسرائيلية إلى ازدياد أعداد النازحين وخصوصاً من القرى التي تتعرض للقصف باستمرار حيث وصلت نسبة نزوح الأهالي لأكثر من 75 في المئة من السكان.

اتصالات ميقاتي

في غضون ذلك، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي محادثات في لندن مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون تم خلالها استعراض العلاقات بين البلدين والوضع في جنوب لبنان وغزة. وجدد رئيس الحكومة “المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان”، معتبراً “أن استمرار الاستفزازات الاسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل”، داعياً “إلى ممارسة اقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان”. وجدد التأكيد “ان المدخل لوقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى التفاوض على حل على أساس الدولتين واعطاء الفلسطينيين حقوقهم”، ولفت إلى “استمرار المساعدات البريطانية للجيش من شأنها أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب”.

بدوره، اعتبر كاميرون “أن تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم”. وقال: “أنا ممتن لرئيس الوزراء اللبناني لمناقشة هذه القضايا الحاسمة معي ولجهود لبنان لمنع مثل هذا التصعيد”.

إستقبل رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون في دارته وجرى عرض للعلاقات بين البلدين والوضع في جنوب #لبنان وغزة.

وفي خلال الاجتماع جدد رئيس الحكومة “المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان”، معتبرا “أن استمرار الاستفزازات الاسرائيلية في جنوب… pic.twitter.com/P7Nwu4LJH0 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 28, 2023

كما جرى اتصال بين رئيس الحكومة ووزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا عبّر خلاله رئيس الحكومة عن “قلقه من تصاعد العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان واستهداف المدنيين على نطاق واسع”. واعتبر أن “من شأن هذا التمادي في الاعتداءات ان يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة”. وطلب “الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية”.

جرى اتصال بين رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي ووزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا عبّر خلاله رئيس الحكومة عن قلقه لتصاعد العدوان الاسرائيلي على جنوب #لبنان واستهداف المدنيين على نطاق واسع”.

واعتبر ان “من شأن هذا التمادي في الاعتداءات ان يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة”.… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 28, 2023

حزب الله: ننصر غزة

وعلى خط حزب الله، شدد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم على “أن حزب الله والمقاومين في لبنان وشعب لبنان يقدمون التضحيات نصرة لغزة ونصرة لمستقبل وطنهم المستقل والمحرر”، وقال “نحن نقدم التضحيات التي تتطلبها المعركة وهي كبيرة، ولكننا نصد خطراً كبيراً، لا بل نحن مستعدون للأكثر إلى آخر المطاف في مواجهة التهديدات أو العدوان، فنحن أهل الميدان وأهل النصر فيه مهما بلغت التضحيات”، مشيراً إلى “أن اسرائيل ارتعدت 17 عاماً من 2006 بسبب المقاومة التي أعاقت مشروعها التوسعي، واليوم يجب أن تكون المقاومة في الميدان لتمنع مشروعها التوسعي، ونصرنا أن لا تحقق إسرائيل أهدافها، رغم عدم التناسب في مواجهة غير متكافئة عسكرياً، ولكنها قوية بإيماننا وإرادتنا وصلابة شعوبنا ومقاومتها”.

وأبدى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش “تصميم المقاومة في غزة ولبنان على مواصلة المعركة مهما بلغت التضحيات”، وقال “ليس أمام العدو بعد كل هذا العجز والفشل في الميدان، سوى وقف العدوان والإذعان لمعادلات المقاومة وشروطها”. ولفت “إلى الضغوط والتهديدات التي نسمعها من العدو الاسرائيلي ومن غيره هي من أجل أن نتخلى عن نصرة غزة ونتوقف عن العمليات في الجنوب، لكننا لسنا ممن يترك أهلنا في غزة، وقرار المقاومة هو أن نبقى في الميدان وأن نستمر في العمليات مهما كانت الضغوط والتهديدات، وأن لا نتوقف عن نصرة غزة طالما لم يتوقف العدوان عليها”.