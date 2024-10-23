تصعيد إسرائيلي خطير في شمال قطاع غزة يسفر عن شهداء ومصابين وتدمير واسع- (صور وفيديوهات)

غزة: شهد شمالي قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شنت الطائرات الحربية أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف منازل المدنيين، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً غرب جباليا البلد شمالي القطاع.

قوات الاحتلال تحرق مدرسة إيواء تابعة لوكالة الغوث شمال قطاع غزة بشكل كامل. pic.twitter.com/ssFxYysJEB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 22, 2024

وأكدت مصادر محلية سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي، وسط إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استهدفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا مستخدمة القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى ضربات في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة، ومحيط بركة الشيخ رضوان.

امتلاء مستشفى كمال عدوان بالشـ.ـهداء والإصابات جراء القصف العنيف والمستمر على شمال غزة pic.twitter.com/2CI1M8KLbx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 22, 2024

وفي قصف سابق استهدف مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهيا، والتي كانت تؤوي نازحين، استشهد سبعة مواطنين.

وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل الاحتلال حصاره على شمال قطاع غزة، مستمرًا في قصف المنازل وتهجير السكان قسراً، مع منع إدخال المواد الغذائية والطبية والضروريات الأساسية، حيث

هكذا يتم تكفين الشـ.ـهداء في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة لعدم توفر الأكفان pic.twitter.com/ArNBtDn9Gg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 22, 2024

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من البقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات النسف والحرق للمباني السكنية في محافظة شمال قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت حصيلة الشهداء 42,718 مواطنًا، وأُصيب 100,282 آخرون، في حصيلة غير نهائية بسبب وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

(وكالات)