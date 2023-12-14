تصعيد حوثي وسط تهديدات أمريكية شديدة اللهجة: اعتراض سفينة حاويات وإجبارها على تغيير مسارها

عدن – «القدس العربي» – وكالات: في ظل تنديد دولي مستمر ضد عملياتهم في البحر الأحمر ومساع أمريكية لإنشاء تحالف دولي لحماية الملاحة هناك، واصلت قوات جماعة «أنصار الله» (الحوثيون)، أمس الخميس، تنفيذ هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، التي تعتقد الجماعة أنها تتجه صوب إسرائيل، في سياق ما تعتبره «مناصرة لقطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي» المتواصل منذ أكثر من شهرين.

وقالت مصادر محلية يمنية متطابقة إن قوات الجماعة أجبرت، الخميس، سفينة حاويات تعتقد أنها تتجه صوب إسرائيل، على تغيير مسارها.

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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في موجز على منصة إكس، الخميس، إنها تلقت تقريراً عن كيان يقول إنه «البحرية اليمنية» طلب من سفينة تغيير مسارها إلى اليمن. ونصحت الهيئة «جميع السفن الموجودة في المنطقة المجاورة توخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه».

ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق على الفور بشأن الحادث.

وكان مسؤول عسكري أمريكي أفاد بأن صاروخاً أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن أخطأ سفينة حاويات كانت تعبر مضيق باب المندب.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول قوله إن صاروخاً أطلق من منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن أخطأ سفينة حاويات كانت تسير عبر مضيق باب المندب الحيوي الخميس، في أحدث هجوم يهدد الملاحة في المنطقة الحيوية.

وقال المسؤول إن الهجوم أدى إلى سقوط الصاروخ دون أن يسبب أي ضرر في المياه بالقرب من سفينة الحاويات ميرسك جبل طارق، وهي سفينة حاويات ترفع علم هونج كونج وكانت متجهة من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالمملكة العربية السعودية. وقالت شركة أمبري للأمن البحري البريطانية إن السفينة تم الترحيب بها عبر الراديو من قبل «كيان يدعي أنه البحرية اليمنية قبل إطلاق الصاروخ باتجاه السفينة». وطالب الكيان من السفينة بتغيير مسارها للتوجه إلى اليمن».

فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تقرير حادث آخر إنها تلقت نداء استغاثة سمع عبر الترددات العالية أن أشخاصاً مجهولين صعدوا على متن سفينة على بعد 700 ميل بحري من منطقة بوصاصو الصومالية، وأن السلطات تحقق في ذلك.

ويمثل هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد السفن التي يعتقدون أنها تتجه إلى إسرائيل في سياق ما يعتبرونه مساهمة في الحرب ضد إسرائيل التي تشن عدواناً وحشياً منذ شهرياً على قطاع غزة.

وقال كبير مفاوضي الحوثيين، أمس، إن «موقف اليمن مستمر وثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة».

فيما قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن واشنطن تسعى لتشكيل «أوسع تحالف بحري ممكن» في البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين.

وأكد ليندركينغ لوكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة تريد تشكيل «أوسع تحالف بحري ممكن» لحماية السفن في البحر الأحمر وإرسال «إشارة مهمة» إلى الحوثيين بأنه لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات.

رداً على ذلك، حذّر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، واشنطن، أمس، من تشكيل التحالف، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا». وأشار إلى أن المنطقة لم تعد قادرة على تحمل المزيد من صراعات القوى، وأن الجانب الأمريكي لا يمكنه القيام بمثل هذه الخطوة.

وقال إن الأمريكيين «إذا أرادوا ارتكاب مثل هذا الحماقة، فسوف يواجهون مشاكل هائلة. كل الدول موجودة في هذه المنطقة وهي منطقتنا نحن». وأكد الوزير الإيراني أن بلاده لديها سيطرة على تلك المنطقة، وأنه «لا يستطيع أحد على الإطلاق المناورة فيها».

وفشل صاروخان أطلقا، الأربعاء، من مناطق الحوثيين في استهداف ناقلة تجارية محملة بوقود طائرات قادمة من الهند. وأسقطت سفينة حربية أمريكية، الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، كانت تحلق في اتجاهها.

وكانت ناقلة الوقود «أردمور انكونتر»، وتحمل علم جزر مارشال، تتجه صوب قناة السويس في البحر الأحمر في طريقها من مانغلور في الهند إلى إما روتردام في هولندا أو جافلي في السويد.

كما فشل زورق يقل مسلحين مجهولين في استهداف ناقلة بضائع ترفع علم مالطا قبالة سواحل الحديدة، الأربعاء.

واستهدف الحوثيون، الإثنين، بصاروخ سفينة نفط تحمل علم النرويج في البحر الأحمر، قُبالة ساحل اليمن، بالقرب من مضيق باب المندب.

وشن الحوثيون سلسلة من الهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة صوب أهداف في جنوب إسرائيل، كما بدأوا لاحقاً في استهداف السفن التي تحمل العلم الاسرائيلي أو يديرها أو يملكها إسرائيليون في البحر الأحمر وصولاً إلى استهداف السفن التي يقولون إنها إسرائيلية أو تتجه إلى إسرائيل رداً على «استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار منع دخول الغذاء والدواء».

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجزت قوات الحوثيين سفينة (غالاكسي ليدر) في البحر الأحمر قُبالة اليمن، لأنها كما يقولون مرتبطة بإسرائيل، وقطروا السفينة إلى قرب ميناء الحديدة، وما زال طاقمها رهن الاحتجاز في مناطق سيطرتهم في شمال وغرب اليمن.