تصعيد خطير في المجازر.. قوات الاحتلال تقصف مراكز الإيواء وتدمير العيادات الطبية وتوقع عشرات الضحايا

غزة – “القدس العربي”:

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها الدامية على قطاع غزة، وارتكبت عدة مجازر دامية، طالت مراكز الإيواء، التي أجبر سكانها على النزوح القسري من جديد، كما استهدفت المنازل المدنية، وشهدت الهجمات الأخيرة تدمير مركز صحي يخدم سكان شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتكاب قوات الاحتلال خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و135 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,976 شهيدًا و106,759 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، لافتة إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال دمر مركز “أبو شباك” الصحي تدميرًا كاملا، لافتة إلى أن هذا المركز يقدم خدمات الرعاية الأولية بالمستوى الثالث، ويضم مركزًا للصحة النفسية المجتمعية.

وترافق ذلك مع استمرار التصعيد العسكري ضد بلدات شمالي القطاع، حيث قصف الطيران الحربي عدة مربعات سكنية في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، وجرى الإبلاغ مجددا عن قيام قوات الاحتلال بنسف منازل جديدة في منطقة المخيم، ووفق مصادر محلية فقد قامت قوات الاحتلال بالتحرك بريا في مناطق التوغل شمالي القطاع، في إطار عملها على محاصرة تلك المربعات السكنية، وإجبار من تبقى في شمالي القطاع على النزوح القسري، وتخلل ذلك إطلاق قنابل دخانية للتغطية على التحرك البري، كما جرى الإبلاغ عن تعرض محيط مشفى كمال عدوان بقصف جوي ومدفعي عنيف.

وترافق ذلك مع مجازر دامية أخرى نفذتها قوات الاحتلال ضد مدينة غزة، والمناطق القريبة من محاور التوغل البري شمالي القطاع.

إلى ذلك فقد قامت دبابات الاحتلال، بإطلاق النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في منطقة الصفطاوي وكذلك منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

وجاء ذلك في وقت استمرت فيه الهجمات المدفعية على المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، حيث طالت الهجمات أطراف الزيتون والصبرة.

قصف عنيف وسط القطاع

في الموازاة، استمر الهجوم العنيف على مناطق وسط قطاع غزة، وتعرضت المناطق الشمالية والغربية لمخيم النصيرات لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

وقال سكان من المخيم لـ”القدس العربي” إن أصوات القصف كانت مرتفعة، وبثت أجواء من الرعب والخوف في صفوفهم، لاعتقادهم بأن هجوما بريا سينفذ تحت جنح الليل، وأشاروا إلى أن القصف الذي طال أحياء المفتي والدعوة طوال ساعات ليل السبت وحتى فجر الأحد.

كذلك قامت آليات الاحتلال بإطلاق النار على منازل المواطنين غربي النصيرات، كما قامت زوارق الاحتلال بقصف المناطق الواقعة هناك.

أما في مناطق جنوب قطاع غزة، فاستمرت عمليات هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال في حي الجنينة شرق خان يونس، وذلك على وقع استهدافات أخرى طالت الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة.

وقامت كذلك المدفعية الإسرائيلية بقصف منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح، كما استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في المدينة حيي السعودي وتل السلطان بالقصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف.