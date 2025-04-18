تصعيد دموي إسرائيلي في غزة يودي بحياة العشرات

غزة ـ «القدس العربي»:ارتكبت إسرائيل أمس الجمعة سلسلة من الجرائم في قطاع غزة، من خلال مجازر طاولت المدنيين وأودت بحياة العشرات منهم، فضلا عن إصابة العشرات الآخرين، في موجة عنف دموية مستمرة لليوم الثاني والثلاثين منذ استئنافها حرب الإبادة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وجود حاجة ماسة لوحدات الدم من أجل إنقاذ المصابين في المشافي، وأعلنت أنه بسبب أوامر الإخلاء التي يفرضها جيش الاحتلال، أصبحت 69% من مناطق القطاع مشمولة بأوامر التهجير القسري.

وقال جيش الاحتلال أمس الجمعة إنه استهدف نحو 40 موقعا في غارات جوية على قطاع غزة أمس الأول الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفضها الشروط التعجيزية التي تضمنها عرض إسرائيلي تسلمته في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيصدر بيانا خاصا مساء اليوم السبت دون ذكر تفاصيل حول ما سيتضمنه.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 43 شخصا على الأقل قتلوا في غارات الجمعة، ليتجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 1600 منذ مطلع آذار/ مارس.

وكان خليل الحية رئيس “حماس” في غزة ورئيس وفدها المفاوض قال أمس الأول الخميس إن الحركة مستعدة لمبادلة كل من تبقى من المحتجزين لدى فصائل المقاومة، وعددهم 59، بمعتقلين فلسطينيين في إسرائيل، مقابل إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة.

وأكد في كلمة مصورة “استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاق سراحِ جميعِ الأسرى لدى المقاومة، وعددٍ متفقٍ عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابلَ الوقفِ التامِ للحربِ على شعبِنا، والانسحابِ الكاملِ من القطاع، مع بدء الإعمارِ وإنهاءِ الحصار”.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس إن “الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا على تحقيق نصر حاسم في جميع الميادين وإطلاق سراح الرهائن وهزيمة “حماس” في غزة” .

ميدانيا، وفي سياق الردود على عدوان الاحتلال، أعلنت “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، أن مقاتليها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال عن تفجير ثلاث عبوات شديدة الانفجار بجرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع “D9” في منطقة “قيزان النجار” جنوب خان يونس.، وتمكنوا من استدراج قوة إسرائيلية قرب مدخل نفق مفخخ.

وعرضت “سرايا القدس”، الذراع العسكرية لـ”حركة الجهاد الإسلامي”، مشاهد لاستهداف مقاتليها جنودًا وآليات إسرائيلية متوغّلة في مدينة رفح، بعدد من قذائف الهاون وصواريخ (107).

إنسانيا، قال برنامج الأغذية العالمي إن مليوني شخص في غزة، معظمهم نازحون، بلا مصدر دخل يعتمدون كليا على المساعدات.

وذكر أنه مع تناقص المخزون واستمرار إغلاق المعابر تحتاج غزة إلى الغذاء الآن.