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تصعيد دموي في غزة.. 70 شهيدًا منذ الفجر غالبيتهم من الأطفال والنازحين- (صور وفيديوهات) 

منذ 32 دقيقة

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غزة: استشهد 70 مواطنًا فلسطينيًا وأُصيب عدد آخر، اليوم الثلاثاء، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في تصعيد دموي جديد يستهدف المدنيين والمنازل وخيام النازحين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن مصادر طبية، أن حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم بلغت 70 شهيدا، بينهم 49 في مدينة غزة وحدها، معظمهم قضوا في قصف استهدف منازل، وخيامًا للنازحين، وتجمّعات لمواطنين كانوا بانتظار مساعدات إنسانية.

وفي أحدث الغارات، استُشهد 6 مواطنين، بينهم طفل، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لشقتين سكنيتين في مدينة غزة. وأفادت (وفا) بأن ثلاثة شهداء سقطوا وأُصيب 6 آخرون في قصف طال شقة سكنية تعود لعائلة البحطيطي قرب مفترق طموس غرب المدينة، فيما استشهد ثلاثة آخرون في قصف مماثل بشارع عيدية جنوب مخيم الشاطئ.

وفي وقت سابق، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة في مخيم الشاطئ أسفرت عن استشهاد 11 مواطنًا، بينهم 5 أطفال، وإصابة 20 آخرين، بعد استهداف طائرة مسيّرة لتجمّع من المواطنين.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في غارة شرق بركة الشيخ رضوان، وثلاثة آخرون في قصف قرب مدرسة شعبان الريس في حي التفاح شرق المدينة، فيما أودت غارة جوية على بناية سكنية في حي الدرج بحياة مواطن وإصابة آخرين.

وفي مناطق متفرقة من المدينة، استشهد مواطنان قرب مفترق “السنافور” في حي التفاح، و5 آخرون في قصف لمنزل بحي الزرقاء، بالإضافة إلى شهيد في حي الزيتون.

وشهد مخيم الشاطئ مجددًا قصفًا إسرائيليًا أودى بحياة 5 مواطنين من عائلة نصار، إثر تدمير منزلهم بالكامل واندلاع حريق في المكان، وسط تقارير عن مفقودين تحت الأنقاض.

وفي شارع اللبابيدي بحي الشيخ رضوان، استشهدت امرأة وأُصيب آخرون إثر قصف خيمة للنازحين، كما استهدف قصف مماثل خيمة أخرى في حي الرمال، ما أدى إلى إصابات.

وفي شرق جباليا، واصلت قوات الاحتلال تفجير المنازل والمنشآت، ما تسبب في سلسلة انفجارات عنيفة، في حين استُشهد مواطن قرب منطقة السودانية شمال غرب غزة أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية.

وفي جنوب القطاع، استشهد 7 مواطنين في قصف بطائرة مسيّرة استهدف تجمعًا على دوار بني سهيلا شرق خان يونس، فيما استشهدت امرأتان برصاص الاحتلال قرب نقطة لتوزيع المساعدات غرب رفح، واستُشهد مواطن آخر في قصف لخيمة نازحين قرب مدرسة “جرار القدرة” في منطقة المواصي.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، حرب إبادة جماعية ضد سكان غزة، تشمل القتل والتجويع والدمار والتهجير القسري، في تحدٍ سافر للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وأسفرت هذه الحرب حتى الآن عن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط تفشي المجاعة التي حصدت أرواح العديد، بينهم عشرات الأطفال.

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