حزب الله تلقّى ضربة موجعة باستشهاد كوادر من فرقة الرضوان ويرد بالمثل بقصف صاروخي عنيف- (فيديوهات)

بيروت- “القدس العربي”: تلقّى حزب الله اللبناني ضربة موجعة باستهداف خمسة من كوادره الكبار في فرقة “الرضوان” أبرزهم نجل رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وذلك بضربة جوية إسرائيلية بعد رصد عسكري لمركزهم في بيت ياحون الذي شكّل غرفة عمليات لإدارة المواجهات على الجبهة الجنوبية.

ونعى حزب الله في سلسلة بيانات المقاتلين من جنوب لبنان عباس محمد رعد “سراج” من بلدة جباع، خليل جواد شحيمي “سراج” من بلدة مركبا، أحمد حسن مصطفى “ملاك حولا” من بلدة حولا، محمد حسن أحمد شري “كربلا” من بلدة خربة سلم، بسام علي كنجو “أبو حسين ثائر” من بلدة شقرا وعلي شبيب محسن “زين العابدين” من بلدة حاريص الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.

وجاء استهداف كوادر الحزب على وقع التطورات الساخنة عند الحدود الجنوبية وعلى وقع تهديدات إسرائيلية جديدة، عبّر عنها عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الذي قال “ما حدث لغزة قد يحدث لبيروت، ولن يمر أي هجوم علينا بدون رد”، فيما حيث لفت وزير خارجية العدو إيلي كوهين إلى “أن هجمات حزب الله، الذي هو امتداد لإيران، يمكن أن تؤدي إلى حرب في لبنان”، واعتبر “أن مسؤولية المجتمع الدولي هي تنفيذ القرار 1701 برمّته من أجل منع الحرب”.

واستفاقت القرى والبلدات الحدودية الخميس على تصعيد كبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى تنفيذ طيرانه الحربي غارات جوية على منطقة العليق الواقعة عند أطراف بلدتي البستان يارين وأطراف بلدة طيرحرفا ومجدل سلم ورشاف، التي تعرضت لسقوط 12 قذيفة اضافة إلى تلة حمامص وسردا ومحيط مجدل زون واللبونة في الناقورة، وذلك بعد ليل متوتر شهد عدواناً جوياً على منطقة زراعية بين بلدات سيناي والبابلية وانصار بصاروخ جو أرض أحدث حفرة كبيرة، وهذه المرة الاولى التي يتوسع فيها العدوان الاسرائيلي إلى هذا العمق في منطقة النبطية من خلال المقاتلات الحربية وليس المسيّرات.

ورد حزب الله بإطلاق 48 صاروخاً في اتجاه الجليل الأعلى مستهدفاً قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91)، واعتبر جيش الاحتلال أن هذا القصف هو الأعنف منذ بدء المواجهات، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحدود الشمالية شهدت توتراً وللمرة الثالثة في غضون نصف ساعة دوّت صفارات الإنذار، مشيرة إلى وقوع أضرار في مستوطنة شلومي وبتزيت عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

اذاعة جيش الإحتلال : القصف الأعنف منذ بداية الحرب،إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الأعلى. 🇱🇧🇵🇸 pic.twitter.com/9QCdC9fzmX — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 23, 2023

وقد اعترضت القبة الحديدية بعض هذه الصواريخ ما أدى إلى سقوط بعض الصواريخ في قرى رميش وعين إبل ويارون وبنت جبيل ما أدى إلى تضرر منازل ومحلات تجارية.

وسبق ذلك إعلان حزب الله في سلسلة بيانات أنه استهدف تجمع ‏مشاة لجنود اسرائيليين في موقع الضهيرة وتجمعاً آخر في موقع جل العلام وخربة عامر وحرج رميم وموقع بركة ريشا وحدب البستان ودباية في مستمعرة سعسع وموقعي الراهب وتل شعر محققاً اصابات مباشرة. كما استهدف منزلاً يتمركز فيه جنود العدو في مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين وتمت اصابته مباشرة. وأفاد حزب الله بأنه “بعد رصد دقيق لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة إستهدفناهم بصواريخ موجهة مركزة وخاصة ما أدى إلى مقتلهم جميعاً وتدمير المنزل فوق رؤوسهم”.

مصادر عبرية:" دوي انفجارات في الجليل المحتل عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان". pic.twitter.com/AqI7XJ1ZKX — فلسطين بوست (@PalpostN) November 23, 2023

وفيما أنجز حزب الله التحضيرات لتشييع شهدائه، قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أثناء استقبال جثمان نجله عباس قبل مواراته في الثرى في بلدته جباع: “قصد، فوصل، وإذا كنت أعتب، فلأنه سبقني وكان أشطر مني وأسرع مني، والله يتقبل أعماله ويتقبل شهادته ويبيّض وجهه كما بيّض وجوه كل عوائل الشهداء”.

رعد أثناء استقبال جثمان ابنه: سبقني وعلّمنا سيّد المقاومة كيف يكون آباء الشهداء صابرين وأقوياء

وأضاف “نحن ثابتون على هذا الخط ماضون في هذا السبيل، نرجو رضى الله ولقاء الأحباء من الأنبياء والأولياء، ونريد العزة والكرامة لشعبنا ولأمتنا في هذه الدنيا”. وتابع: “مبارك للشهيد سراج، ومبارك لسيد المقاومة سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي علّمنا كيف يكون آباء الشهداء، صابرين، محتسبين، أقوياء، ثابتين على هذا النهج الجهادي المقاوم”.

وفيما أرجأت كتلة “الوفاء للمقاومة” عقد اجتماعها واكتفت بإصدار بيان، فقد توالى تقديم التعازي للنائب رعد وخصوصاً من قبل من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي استقبل في بكركي وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب. وقال الراعي “لتكن دماء الشهداء من أجل لبنان وفداء وحماية وحفظاً للبلد ليظل أرض التلاقي والعيش معاً”، وأضاف “نصلّي ليضع الله حداً لكل هذا الشر، والحرب على غزة تجعلنا نفهم أن المقصود هو إطفاء القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوقهم في دولة خاصة بهم، ولكن هذه القضية لا تموت لأن الحق فوق كل شيء”.

زيارة لافتة للمجلس الإسلامي الشيعي إلى بكركي.. ولودريان قلق: الحرب تطرق أبواب لبنان

وختم الراعي “نتطلع إلى أن نشبك أيادينا معاً ونواصل خدمتنا الروحية ونرى من الضروري جداً أن نعقد قمتنا الروحية لنوحد موقفنا”.

وكتب نائب حزب الله إبراهيم الموسوي على منصة “إكس”: “هنيئاً للأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء الحاج محمد رعد أن الله اختاره لينضم إلى الجمع المبارك لعوائل الشهداء واتخذ نجله عباس شهيداً على طريق القدس. إننا في حزب الله لا نوفر أولادنا للمستقبل، نفخر بأولادنا عندما يذهبون إلى الخطوط الأمامية ونرفع رؤوسنا بأولادنا عندما يسقطون شهداء”.

ورأى وزير العمل مصطفى بيرم “أن النور أشرق من النائب الرمز الحاج محمد رعد في شهادة نجله عباس الميدان مع رفاقه الأبطال”، وقال “بورك حزب ومقاومة يُستشهد فيها القادة وأبناء القادة من أجل إحياء الوطن والأمة ونصرة أهلنا في فلسطين”.

واتصل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالنائب رعد معزياً، وأكد له “أن شهادة نجله هي قدوة للبنانيين”، متمنياً “أن تكون هذه الشهادة على طريق حماية لبنان وقيامته”.

وكتب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية: “الصديق الحبيب النائب محمد رعد: كلماتك في استشهاد ابنك شهادة على تجذركم في أرضكم وإيمانكم وهذا ليس غريباً عنكم ولا مفاجئاً. عزاؤنا الكبير لكم ولكل أهالي الشهداء. منَحَكم الله الصبر والحكمة والقدرة”.

تزامناً، استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان وكان ‏”عرض للتطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة، والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمسؤوليات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة” بحسب ما جاء في بيان للحزب.

وزار عبد اللهيان في وقت لاحق روضة شهداء المقاومة الإسلامية.

أما كتلة “الوفاء للمقاومة” فأكد بيانها “أن الحرب الصهيونية ضد غزة وأهلها تجاوزت اليوم الخامس والأربعين، ولا يزال الأفق مقفلاً دون تحقيق أيّ من أهدافها المعلنة، فلا استطاع العدو أن يحرّر أسراه بالقوة وأذعن أخيرًا لمنطق التفاوض حول هذا الأمر، ولا تمكن من أن يسحق حماس أو أن يقضي على المقاومة ومنظومتها رغم كل الدمار الذي تسبب به والاستهدافات التي طاولت قتل المدنيين والأطفال والنساء وتفجير المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات فضلاً عن البيوت والمتاجر”.

وحيّت الكتلة “بطولات المقاومين الشجعان الذين يكبحون هستيريا العدو وتوحشه ويبذلون دماءهم وأرواحهم دفاعاً عن لبنان وحمايةً لسيادته ونصرةً وتضامناً مع أهلنا الشرفاء والمقاومين البواسل في غزة فلسطين”، وأشارت إلى “أن العدوان الصهيوني المتوحش على غزة وأهلها، جريمة إبادة جماعية موصوفة، تستدعي ملاحقة دولية وعامة للكيان الصهيوني ولأجهزته كافة، كما تستدعي تحركاً فورياً سريعاً لتعليق عضويته في الأمم المتحدة وصولاً إلى إسقاط شرعيته المزعومة وطرده منها”.

وكانت التطورات في المنطقة عموماً وفي جنوب لبنان خصوصاً، أثارت قلق الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي كشف في حديث مع “فرانس انفو”، أنه “عائد قريباً إلى لبنان بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون”.

ورأى لودريان “أن الحرب تطرق أبواب لبنان… وشرارة واحدة تكفي لإشعال فتيلها”، داعياً “الطبقة السياسية إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية”.