تصعيد متواصل.. إصابة فلسطينيين باقتحامات إسرائيلية جنوب وشمال الضفة- (فيديو)

رام الله: أصيب فلسطينيون، أغلبهم بحالات اختناق، مساء الاثنين، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدات فلسطينية جنوب وشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة لشاب فلسطيني (17 عاما) بعدة رصاصات (إسرائيلية) في الفخذ قرب بلدة حلحول (شمال مدينة الخليل/ جنوب).

ووفق شهود عيان، فإن الشاب أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي بمحاذاة شارع استيطاني جنوبي الضفة.

وشمالي الضفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اقتحمت بلدة قصرة جنوبي مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق”.

يأتي ذلك، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مخيم الفارعة وبلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة.

كما يتزامن ذلك مع تواصل العملية التي بدأها الجيش الإسرائيلي منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي بمدينة جنين ومخيمها (شمال)، والتي أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا حتى مساء الأحد، قبل توسع العدوان الأسبوع الماضي ليشمل مدينة طولكرم (شمال)، التي استُشهد فيها 3 فلسطينيين.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)