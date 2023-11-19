تصفيات المونديال: المنتخب الجزائري يحقق فوزه الثاني على موزمبيق ويتصدر المجموعة السابعة

مابوتو (موزمبيق): حقق المنتخب الجزائري فوزه الثاني على التوالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك عقب تغلبه على مضيفه منتخب موزمبيق 2 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة للتصفيات.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، بعدما فاز في الجولة الأولى على ضيفه الصومالي 3 /1، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند ثلاث نقاط حققها من الفوز خارج أرضه على بوتسوانا 3 /2 في الجولة الأولى.

وافتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 69 عن طريق فارس شايبي، قبل أن يضيف رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ويسعى المنتخب الجزائري للوصول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك عقب تأهله لنهائيات 1982 و1986 و2014.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة، بإقامة مباراتين الثلاثاء، حيث يحل المنتخب الغيني ضيفا على بوتسوانا، ويستضيف المنتخب الصومالي نظيره الأوغندي.

وشهدت المواجهة في بدايتها تألقا من المنتخب الجزائري الذي كان الأكثر استحواذا، وكاد في أكثر من مناسبة أن يهز شباك بسبب قلة التركيز خاصة من جانب المهاجم إسلام سليماني، الذي غادر بديلا بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة، وقبله كان المدافع عيسى ماندي، حيث دخل كلا من محمد الأمين عمورة ومحمد أمين توجاي على الترتيب بدلا منهما.

وأثرت تلك التغييرات بالسلب على أداء المنتخب الجزائري الذي تراجع أداءه، فيما قام المنتخب الموزمبيقي بمحاولات لتسجيل هدف في شباك حارس المرمي الجزائر ي أنتوني ماندريا، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أعاد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، تنظيم صفوف الفريق، الذي نجح في امتصاص حماس المنافس واستعادة الاستحواذ على الكرة.

وأسفر ضغط المنتخب الجزائري عن تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 69 عن طريق فارس شايبي، حيث توغل المهاجم البديل محمد أمين عمورة وسط دفاع موزمبيق ليسدد كرة قوية ردها القائم ليتابعها شايبي في الشباك.

وبعد هجمة معاكسة أخرى، يتوغل عمورة، في الدفاع قبل أن يمرر الكرة إلى رامز زروقي، الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك في الدقيقة 80 مسجلا الهدف الثاني.

ونزل هدفا المنتخب الجزائري كالصاعقة على لاعبي منتخب موزمبيق ومشجعيهم الذين فشلوا في الوصول إلى الشباك، فيما تبقى من دقائق المباراة خاصة في ظل الأداء المنضبط للمنتخب الجزائري، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الجزائر 2 /صفر.

(د ب أ)