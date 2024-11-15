تصفيات كأس العالم: البرازيل تتعادل مع فنزويلا والأرجنتين تخسر أمام باراغواي

أهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في تعادل البرازيل 1-1 مع مضيفتها فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بعدما ألغى هدف تيلاسكو سيجوفيا تقدم رافينيا للفريق الزائر اليوم الخميس.

ووصلت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات التي فازت بالمباراتين الماضيتين، إلى النقطة 17 من 11 مباراة في المركز الثالث، متأخرة بفارق خمس نقاط عن الأرجنتين المتصدرة التي خاضت عشر مباريات.

وتحتل فنزويلا، التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين، المركز السابع برصيد 12 نقطة.

واتسمت المباراة بالإثارة وأطلق كل فريق 11 تسديدة خلال اللقاء الذي سيطرت فيه البرازيل على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 60 بالمئة.

وكانت البرازيل الأخطر مع بداية المباراة بعدما تمكن فينيسيوس من مراوغة رافائيل رومو حارس فنزويلا ومرر الكرة إلى رافينيا الذي سدد بعيدا عن المرمى.

وكادت فنزويلا أن تتقدم سريعا بعدما استغل جون موريلو خطأ من الدفاع وسدد لكن الحارس إديرسون أبعد محاولته بنجاح.

وسدد فينيسيوس في القائم الأيمن قبل أن يهدر سافينيو فرصة خطيرة بعدما تابع كرة مرتدة لكن تصويبته أبعدها دفاع فنزويلا.

ومنح رافينيا التقدم للفريق الزائر من ركلة حرة متقنة اصطدمت بالقائم وتحولت داخل الشباك في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل 1-صفر.

والهدف هو الأول للبرازيل من ركلة حرة في تصفيات كأس العالم منذ 19 عاما، عندما سجل روبرتو كارلوس مدافع ريال مدريد في شباك فنزويلا أيضا عام 2005.

لكن فنزويلا أدركت التعادل سريعا وسجلت بعد 38 ثانية من بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية من البديل سيجوفيا من حافة منطقة الجزاء.

وحصل فينيسيوس على ركلة جزاء بعد إعاقته من الحارس رومو لكن لاعب ريال مدريد أهدرها وفشل في متابعة الكرة المرتدة ليستمر التعادل بعد ساعة من اللعب.

وتلقى البديل ألكسندر جونزاليس بطاقة حمراء قرب النهاية بعد ضرب جابرييل مارتينيلي وفينيسيوس في الوجه في لعبتين متتاليتين لكن البرازيل لم تتمكن من استغلال النقص العددي.

وأبلغ رافينيا محطة جلوبو البرازيلية “هذا أمر محزن لأن الفوز هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي. أعتقد أنه كان يمكننا الفوز بالمباراة.

“كنا نعلم أنها ستكون مباراة معقدة. (فنزويلا) لديها فريق يتحلى بالكفاءة. لكن في بعض الأحيان تتعقد الأمور بما يحدث في المباراة وعندما تفشل في التسجيل من الفرص التي تتاح لك. علينا مواصلة العمل للعودة للانتصارات”.

باراجواي تحقق فوزا ثمينا على الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

في مباراة ثانية، حقق منتخب باراجواي فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه الأرجنتيني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

استهلت الأرجنتين التسجيل بهدف لاوتارو مارتينيز من كرة مباشرة سددها على يسار حارس المرمى في الدقيقة 11 من الشوط الأول واحتُسب الهدف بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أدركت باراجواي التعادل بعد تمريرة عرضية من جوستافو فيلاسكيز وصلت إلى أنطونيو سنابريا الذي سدد ركلة خلفية رائعة في الدقيقة 19 من الشوط الأول في الزاوية اليمنى للحارس إيميليانو مارتينيز.

وعانى الفريق الأرجنتيني المصدوم من أجل استعادة توازنه.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، باغتت باراجواي ضيفتها إذ استغلت ركلة حرة عقب خطأ ارتكبه البديل ليوناردو باليردي ضد خوليو إنسيسو لإحراز هدف الفوز من رأسية سددها المدافع عمر ألدريتي وارتطمت بأرض الملعب قبل أن تستقر على يمين مارتينيز.

واستعان حكم المباراة مجددا بتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود تسلل واحتسب الهدف.

وتتصدر الأرجنتين بطلة كأس العالم الترتيب برصيد 22 نقطة من 11 مباراة بينما تقدمت باراجواي إلى المركز السادس متساوية برصيد 16 نقطة مع أوروجواي التي تلعب اليوم الجمعة.

(رويترز)