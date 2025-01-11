تضارب حول حقيقة تعرض الفنان عبد المنعم عمايري للضرب- (فيديو)

الصورة من حساب عبد المنعم عمايري على إنستاغرام

“القدس العربي”: تضاربت الأنباء حول تعرض الفنان السوري عبد المنعم عمايري للضرب من قبل عناصر مسلحة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت مواقع سورية أن عمايري كان يتلفظ بسب الذات الإلهية، وجرى توجيه تحذيرات له.

وبعد تضارب الأنباء حول القضية، خرجت ابنته مريم لتحسم الجدل من خلال مشاركة ستوري عبر إنستغرام كتبت فيها: “عبد المنعم عمايري لن ينفي والخبر صحيح”.

وكتبت مريم: “أين القانون والأخلاق.. دينك يسمح لك أن تضرب شخصا أكبر من والدك حتى يغمى عليه”.