تضارب كبير في أعداد ضحايا إعصار درنة: الأمم المتحدة تعلن عن وصول الوفيات إلى 11 ألف شخص ووزير ليبي ينفي

طرابلس – «القدس العربي»: ما زال التضارب في أعداد الوفيات من مدينة درنة الليبية غالباً على كافة الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية المعلن عنها، حيث ففي حين أعلنت بعض الجهات وفي مقدمتها الأمم المتحدة عن أعداد مهولة من الوفيات اكتفت بعض الجهات الرسمية بذكر أرقام أقل من أرقام ذكرتها في السابق مما أثار استغراب وحيرة الكثيرين في وقت يتلهف فيه الصحافيون وكذلك وسائل الإعلام إلى معرفة معلومات أكثر حول الفاجعة التي ألمت بمدينة درنة الليبية والشرق الليبي أجمع.

وتسببت السيول التي ضربت شرق ليبيا في قتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية، خاصة في مدينة درنة التي لا تزال معزولة بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات الموصلة إليها بشكل يجعل من الصعب وصول فرق الإنقاذ والإمدادات الإنسانية، كما انقطعت الاتصالات بشكل كلي عن المدينة فضلاً عن الكهرباء.

حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفاً و300 شخص في مدينة درنة فقط. وأضاف المكتب أن هناك 10 آلاف و100 شخص مازالوا مفقودين في درنة، في حين لقي 170 شخصاً حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا. وأضافت: “من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ للعثور على ناجين”.

وأعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل، مساء السبت، تسجيل 3252 قتيلاً، بزيادة 86 قتيلاً عن الحصيلة السابقة قبل 24 ساعة. وأكد مجدداً متحدثاً للصحافيين في درنة أن وزارته وحدها مخولة بإصدار أعداد القتلى، مشدداً على أن الأرقام المرتفعة التي توردها مصادر أخرى لا مصداقية لها، دون أن يوضح هوية المصادر التي يقصدها.

وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة قدر العدد الإجمالي للمباني المتضررة من السيول والفيضانات بنحو 1500 من إجمالي 6142 مبنى في المدينة.

وأوضح الفريق في إحصائية أولية أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى وبشكل جزئي 211 وحوالي 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بستة كيلومترات مربعة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى في مدينة درنة شرقي البلاد بسبب الفيضانات المدمرة التي أحدثها الإعصار دانيال.

وأضافت المنظمة أن آلافاً آخرين أصبحوا بلا مأوى في المدن المجاورة.

وضرب الإعصار دانيال بقوة شرق ليبيا وسقطت كميات كبيرة من الأمطار مما أدى إلى انهيار سدين قرب درنة لتنطلق مياه هادرة دمرت في طريقها نحو البحر مناطق واسعة من المدينة وجرفت بنايات سكنية مخلفة آلاف القتلى والمفقودين في أسوأ فيضانات شهدتها البلاد. أكد النائب العام الليبي الصديق الصور أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة أياً كانوا.

وقال الصور في مؤتمر صحافي ليل الجمعة إنه “لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية”.

ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة”.

وقال الصديق الصور إن “التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات”.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا يان فريديز إن الكارثة “كانت عنيفة جداً”، مضيفاً أن “موجة بارتفاع سبعة أمتار جرفت الأبنية والبنى التحتية إلى البحر”، مشيراً إلى أن هناك “جثثاً تتقاذفها الأمواج على الشاطئ”.

ودمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة، وغالبية العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي. كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى داخل المدينة. وأظهر تسجيل مصور، بثته وكالة الأنباء الليبية، مشاهد لبقايا أحد سدي درنة اللذين دمرتهما مياه السيول الناجمة عن الإعصار”دانيال” المدمرة التي اجتاحت مدن الشرق الليبي.

ونجحت فرق الإنقاذ العربية والأجنبية الموجودة في مدينة درنة المنكوبة، في إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور حوالي أسبوع على الإعصار دانيال التي حاصرت مياهها الضحايا تحت المباني المنهارة.

وقال رئيس بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، لـ”رويترز”، إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى 18 ألفاً استناداً إلى حجم الأضرار، وإن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث، معبراً عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، أنه تم تفعيل آلية الحماية في الاتحاد الأوروبي بناء على طلب السلطات الليبية، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الآلية سيتم حشد المساعدات الإنسانية وتنسيق العروض المقدمة من الدول الأوروبية للمشاركة في جهود الإغاثة.

ووصف لوكالة أنباء العالم العربي ما جرى في مدينة درنة بأنه “دمار شامل”، وقال: “رأينا صوراً مرعبة هناك”.

وفيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، لفت بوينو إلى أن “ليبيا ستحتاج إلى مساعدات كبيرة لتجاوز آثار الكارثة، وأعتقد أن وفوداً من كل دول العالم ستزور مناطق الكارثة لتقييم الأوضاع وتقديم المساعدات اللازمة”.

وكثفت الحكومتان في ليبيا من جهودهما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العالقين على إثر الإعصار دانيال، وعبرت دول عديدة عن استعدادها للمساعدة وتحركت لإرسال قوافل لليبيا.