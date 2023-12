تضامنا مع أطفال غزة.. فنانة فلسطينية تجسد المسيح في “حاضنة”- (صور وفيديو)

بيت لحم: جسدت الفنانة الفلسطينية رنا بشارة، الطفل يسوع في حاضنة أطفال أمام كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، تضامنا مع أطفال غزة الذين يقتلون ويموتون في الحاضنات جراء الحرب الإسرائيلية.

وسجي الطفل يسوع في الحاضنة على الكوفية الفلسطينية الملطخة بالدماء.

وقالت بشارة وهي من بلدة ترشيحا داخل إسرائيل “جئت إلى بيت لحم لوضع هذا المجسم أمام كنيسة المهد، مهد المسيح وبالقرب من المغارة التي ولد فيها”.

وأضافت، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي: “يوم ميلاد الطفل يسوع قتل الرومان آلاف الأطفال وفي ذكرى ميلاد المسيح بعد 2023 عاما يقتل أطفال فلسطين في قطاع غزة”.

وتابعت: “جئت لبيت لحم من أجل السلام، وأقول أوقفوا الحرب، الميلاد قتل بسبب القنابل الإسرائيلية التي تقتل في غزة الناس والأطفال”.

وأوضحت بشارة أنه “في كل دقيقة تستمر فيها الحرب يقتل فيها أطفال”.

