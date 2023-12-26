تضامنا مع أطفال غزة.. فنانة فلسطينية تجسد المسيح في “حاضنة”- (صور وفيديو)

بيت لحم: جسدت الفنانة الفلسطينية رنا بشارة، الطفل يسوع في حاضنة أطفال أمام كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، تضامنا مع أطفال غزة الذين يقتلون ويموتون في الحاضنات جراء الحرب الإسرائيلية.

وسجي الطفل يسوع في الحاضنة على الكوفية الفلسطينية الملطخة بالدماء.

وقالت بشارة وهي من بلدة ترشيحا داخل إسرائيل “جئت إلى بيت لحم لوضع هذا المجسم أمام كنيسة المهد، مهد المسيح وبالقرب من المغارة التي ولد فيها”.

وأضافت، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي: “يوم ميلاد الطفل يسوع قتل الرومان آلاف الأطفال وفي ذكرى ميلاد المسيح بعد 2023 عاما يقتل أطفال فلسطين في قطاع غزة”.

وتابعت: “جئت لبيت لحم من أجل السلام، وأقول أوقفوا الحرب، الميلاد قتل بسبب القنابل الإسرائيلية التي تقتل في غزة الناس والأطفال”.

وأوضحت بشارة أنه “في كل دقيقة تستمر فيها الحرب يقتل فيها أطفال”.

'My message here: to stop the war' Palestinian artist Rana Bishara said, as she stood next to her installation of Baby Jesus in an incubator, adding that if Jesus was born that night, he would be dead because of the war pic.twitter.com/lagJEBZahM — Reuters (@Reuters) December 25, 2023

ويشهد الفلسطينيون هذا العام عيد الميلاد دون أي مظاهر احتفالية، واقتصرت الفعاليات على المراسم الدينية.

وخلت مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح جنوبي الضفة الغربية هذا العام من زينة الميلاد، ونظمت فعالية الميلاد تحت الأنقاض بدلا من إنارة شجرة الميلاد التي لم تشيد هذا العام أيضا.

ويصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مخلفا حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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