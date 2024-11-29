تضامناً مع غزة.. مناطيد تحلق بالكوفية الفلسطينية بسماء تركيا

كبادوكيا (تركيا): حلق 35 منطادا مزينا بالكوفية الفلسطينية، الجمعة، بسماء منطقة كبادوكيا التركية، ضمن فعالية “منطاد السلام” تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 14 شهرا.

وفي الفعالية التي نظمتها مؤسسة “الثقافة والحضارة” التركية، زُينت المناطيد بالكوفية الفلسطينية التي ترمز للحرية.

وفي حديث للصحافيين، أفاد عبد الله أران، رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأن هدف الفعالية التنديد بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال: “أطلقنا 35 منطادا من مناطيد السلام مزينة بالكوفية الفلسطينية”.

ولفت إلى أن المؤسسة أرادت استخدام لغة الفن العالمية للتعبير عن القضية الفلسطينية في كابادوكيا التاريخية السياحية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)