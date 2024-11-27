تضامنا مع فلسطين.. نائب إسباني يضرب عن الطعام

مدريد: أعلن النائب الإسباني خورخي بويو، الأربعاء، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تضامنا مع فلسطين.

وفي مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، قال بويو إنه يدعم الإضراب عن الطعام الذي بدأه “بيت أراغون فلسطين” و”جمعية القدس” في 19 نوفمبر الجاري بمنطقة أراغون المتمتعة بالحكم الذاتي في إسبانيا.

وأوضح بويو النائب عن تحالف سومار، الشريك الأصغر بالحكومة الائتلافية الإسبانية، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام الذي بدأه، الثلاثاء، دعما لفلسطين حتى 29 نوفمبر الجاري.

وقال: “هناك أوقات في الحياة والسياسة لا تكفي فيها الكلمات، ويغدو وجود قدوة أمرا مهما”.

كما طالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين إسبانيا وإسرائيل، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لتل أبيب، وجعل قضية فلسطين أكثر وضوحا على الساحة الدولية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)