تضامن سينمائي فرنسي مع مخرجَين مُنِعا من مغادرة إيران

باريس: أعربت منظمتان مهنيتان سينمائيتان بارزتان في فرنسا الثلاثاء هما جمعية مخرجي الأفلام والجمعية المدنية للمؤلفين والمخرجين والمنتجين عن دعمهما مخرجَين منعتهما سلطات طهران من مغادرة إيران، وطالبتا فرنسا بالتحرك من أجلهما.

وكانت الممثلة والمخرجة السويدية-الإيرانية مريم مقدم أعلنت وزوجها المخرج المشارك بهتاش صناعيها في وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري أنهما مُنِعا من مغادرة إيران لمواكبة العرض الأول لفيلمهما الجديد “كعكتي المفضلة” في السويد.

وسبق أن مُنع المخرجان أيضا من السفر إلى ألمانيا بمناسبة عرض الفيلم ضمن مسابقة مهرجان برلين السينمائي في شباط/ فبراير الماضي. ويبدأ عرض “كعكتي المفضلة” في فرنسا في 5 شباط/ فبراير.

ورأت جمعية مخرجي الأفلام والجمعية المدنية للمؤلفين والمخرجين والمنتجين في بيان أن “النظام الإيراني يواصل فرض رقابة غير مقبولة على الإطلاق على فنانيه الذين يناضلون ضد القمع ويخاطرون بحريتهم”. وطالبت الجمعيتان الحكومة الفرنسية “ببذل كل ما في وسعها لتمكين المخرجَين من مواكبة عرض فيلمهما في فرنسا”.

ويروي الفيلم قصة ماهين، وهي أرملة تبلغ 70 عاما، تلتقي متقاعدا آخر يعمل سائق سيارة أجرة، في أحد المطاعم. ويحصل إعجاب بينهما، ويمضيان الليل في منزلها بعيدا من أعين عناصر شرطة الأخلاق.

وأوضحت مريم مقدم في مقابلة عبر الفيديو مع وكالة فرانس برس خلال مهرجان برلين في شباط/ فبراير “إنها قصة امرأة تعيش حياتها، وتريد أن تعيش حياة طبيعية، وهو أمر محظور على النساء في إيران”. وأقرّت بأن فيلمها “يتجاوز الكثير من الخطوط الحمر (في أمور) محظورة في إيران منذ 45 عاما”.

كذلك أعلن المخرجون السويديون دعمهما مقدم وزوجها، فيما اعتبرت وزيرة الثقافة السويدية باريسا ليليستراند أن الفيلم الذي يتناول “روح الدعابة والإنسانية” هو “من نوع الأعمال التي تشكّل خطرا على القوى التي لا تتحمل” انتقادها.

(أ ف ب)