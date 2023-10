تضامن شعبي ورسمي في قطر مع فلسطين واحتفاء بعملية طوفان الأقصى- (فيديوهات)

الدوحة- “القدس العربي”:

سجلت قطر وأبرز مدنها نشاطات واسعة دعماً لفلسطين ونصرة لأهلها، وتندد بالاستهداف الإسرائيلي للمدنيين وإصابتهم.

وتعزز التضامن القطري مع فلسطين في المدارس وفي الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وشمل مختلف الفعاليات الاجتماعية.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة انطلاق مسيرات متواصلة تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتحديداً مع عملية “طوفان الأقصى”، كما نددت واستهجنت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وما رافقه من الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وتجوب شوارع أحياء في قطر مسيرات عفوية، وتشهد تجمع مئات السيارات الحاملة للأعلام الفلسطينية. وانطلقت أكبر مسيرة دعماً لفلسطين من الحي الثقافي (كتارا)، وصولاً لمدينة اللؤلؤة وهي من الأحياء الراقية، ورافقها ترديد المتضامنين هتافات وأغاني وطنية فلسطينية.

Pro-Palestine supporters gathered in the Qatari capital on Sunday to stand in solidarity with Palestinians facing Israeli aggression.

