تضامن عربي ودولي مع المغرب بعد الزلزال المدمر- (تغريدات)

لندن- “القدس العربي”: أعربت دول ومنظمات دولية عن تضامنها الواسع مع ضحايا الزلزال المدمر في المغرب.

وعبرت السلطات القطرية عن تضامنها مع الشعب المغربي وقيادته في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم في المملكة وخلف مئات القتلى والضحايا ويعد الأعنف منذ قرن.

ونشر الديوان الأميري بياناً كشف فيه أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، بعث برقية تعزية إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما غرد الشيخ تميم بن حمد على صفحته الموثقة في موقع “إكس” معبراً عن “تعازيه للملك محمد السادس ولشعب المملكة المغربية الشقيق في ضحايا الزلزال، داعياً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله المغرب وشعبه من كل مكروه”.

كما نشرت وكالة الأنباء القطرية تعزية الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر للملك محمد السادس في ضحايا الزلزال.

كما قدم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية تعازيه في ضحايا زلزال المغرب الذي سجل تعاطفاً واسعاً لشدته.

وبعث سلطان عُمان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب إقليم الحوز، جنوب غرب مدينة مراكش.

وأعرب السلطان هيثم، في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، عن تعازيه وصادق مواساته للعاهل المغربي ولشعب بلاده ولأسر الضحايا، متمنّيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، عن “تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع المغرب في ضحايا الزلزال المدمر”، مقدمة التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي الأردن، أعربت الخارجية، في بيان، عن “أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال”، مؤكدة “التضامن مع المملكة المغربية الشقيقة، في هذا المصاب الأليم”.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في منشور على “إكس”: “أعزّي الشعب المغربي وأخي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال”، قائلا: “تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، وندعو الله عز وجل أن يحفظ المغرب”.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمر.

وأكدت مصر على “تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين”.

كما أعلنت السعودية وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن وفاة وإصابة مئات الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن “المملكة العربية السعودية أعربت عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص”.

وعبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها في هذا المصاب “الجلل”، معبرةً “عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها”.

كما عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع المملكة المغربية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، عن خالص “تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب المغرب.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه السبت إلى “الشعب المغربي الصديق” بعد الزلزال الذي أودى بحياة 632 شخصا خلال الليل في المغرب، على ما جاء في بيان للكرملين.

وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس “روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده” مقدما “التعازي الخالصة على التداعيات المأساوية للزلزال المدمر”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب.

وقال أردوغان في بيان على منصة “إكس”، “أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كافة أفراد الشعب المغربي المتضرر من كارثة الزلزال”.

وقال “في هذا اليوم العصيب نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل إمكاناتنا المتاحة”.

وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن “تضامنها” مع المغرب و”الشعب المغربي الصديق” بعد الزلزال “الرهيب “الذي ضرب هذا البلد ليل الجمعة السبت.

وأكدت كولونا تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم في رسالة عبر منصة “إكس”.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت عن حزنه بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب، وأكد استعداد الهند لتقديم كل المساعدات الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب.

وقال مودي على موقع “اكس” للتواصل الاجتماعي “شعرت بحزن شديد بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن زلزال في المغرب. في هذه الساعة المأساوية، تعاطفي مع شعب المغرب. خالص العزاء لمن فقدوا أحباءهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الهند مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب”.

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023