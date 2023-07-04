تضامن لبناني مع صمود الشعب الفلسطيني في جنين وقلق مما يجري في الغجر

بيروت-“القدس العربي”:

تستمر المواقف المتضامنة مع الشعب الفلسطيني الصامد في مخيم جنين والملاحم البطولية التي يسطّرها في مواجهة المشروع الاسرائيلي الرامي إلى احتلال الارض واقتلاع الشعب، وتطالب البيانات الصادرة عن مختلف القوى السياسية “جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل والطلب من دولها المطبعة مع الاحتلال وقف كل مسارات التطبيع وتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.

وبالتزامن مع ما يجري في مخيم جنين، تتابع وزارة الخارجية في لبنان “باهتمام كبير التقارير المتعلقة بمنع دخول المواطنين اللبنانيين إلى الجزء الشمالي من قرية الغجر ومحاولة ضمّها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في خرق واضح لقرار مجلس الامن 1701، مما يخلق واقعاً جديداً على الأرض”.

ودعت الوزارة في بيان “كافة الأطراف الدولية المهتمة بالحفاظ على السلم والامن الدوليين والاستقرار في الجنوب والشرق الأوسط للضغط على إسرائيل للعودة عن خطواتها الاستفزازية”، محمّلة إياها “مسؤولية أي تصعيد قد يحصل نتيجة هذه الخروقات الخطيرة للاستقرار والوضع القائم”.

وأكدت الخارجية “احترام والتزام لبنان بكافة مندرجات قرار مجلس الامن 1701، ورغبته في الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي التي ينعم بها جنوب لبنان، علماً انه سيصار قريباً إلى الاجتماع مع قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لمتابعة تداعيات هذا الاعتداء”.