تضامن مع الفلسطينيين وبوعلام صنصال في مهرجان أفينيون المسرحي… وانقسام حيال العرض الافتتاحي

مسرحية ”نوت“ من إخراج المصممة والراقصة مارلين مونتيرو فريتاس في افتتاح أفينيون المسرحي في قصر البابا. في 3 يوليو 2025. ا ف ب

أفينيون: بعرض راقص هزلي انقسم الجمهور في التفاعل معه، انطلقت، مساء السبت، الدورة التاسعة والسبعون من مهرجان أفينيون المسرحي الفرنسي، الذي يحتفي هذا العام بالثقافة العربية، ويواكب ببرنامجه تطورات الساعة، فيتوقف عند محاكمة “اغتصابات مازان” في فرنسا، ويعبّر عن الدعم للشعب الفلسطيني، وللكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال.

واستُهِلَّ هذا الحدث المسرحي الدولي البارز في جنوب فرنسا، في قاعة الشرف بقصر الباباوات، بعرض “نوت” لمصممة الرقصات مارلين مونتيرو فريتاس من الرأس الأخضر، وهو عمل فني ضم ثمانية راقصين وموسيقيين.

رسالة فنانين: نحن النساء والرجال من العاملين في قطاع الفنون الأدائية والمجتمعين في أفينيون نطالب بإنهاء المذبحة الجماعية المستمرة التي أودت بعدد هائل من الأطفال. وندين السياسات التدميرية لدولة إسرائيل

بأقنعة واسعة العينين، وفساتين وجوارب سوداء، ومآزر بيضاء، راح الفنانون في هذا العرض الغريب يقلّدون دمى آلية ومهرجين مصغّرين، في مشهدية هزلية رأى فيها البعض استحضارًا لمناخ الرأس الأخضر الكرنفالي العزيز على فريتاس، فيما وصفه البعض الآخر بهذيان حالم مستوحى من حكايات “ألف ليلة وليلة”، كما سبق أن عرّفت عنه مصممة الرقص نفسها.

وتحرّك الراقصون على الخشبة على إيقاع مزيج من موسيقى “الزفاف” لسترافينسكي، وألحان الموسيقي الأسترالي نيك كيف، مع قرع وصافرات ومؤثرات صوتية وضخّ ضباب دخاني.

وقوبل العرض بتفاعل متفاوت من الجمهور؛ إذ غادر بعضهم الصالة باكرًا، وعبّر آخرون عن موقفهم بصيحات الاستهجان، فيما أعلن قسم ثالث إعجابه بالتصفيق.

رسالة تضامن

وترافق انطلاق الدورة برسالة “تضامن مع الشعب الفلسطيني”، وقّعها 26 من الفنانين المشاركين ومدير المهرجان تياغو رودريغيز، ونشرتها مجلة “تيليراما” الثقافية الفرنسية.

وكتب هؤلاء: “نحن النساء والرجال من العاملين في قطاع الفنون الأدائية والمجتمعين في أفينيون (…) نطالب بإنهاء المذبحة الجماعية المستمرة التي أودت بعدد هائل من الأطفال. وندين السياسات التدميرية لدولة إسرائيل”.

وتحظى هذه الرسالة بدعم عدد من أبرز مديري المسارح الفرنسية، كإيمانويل دومارسي-موتا (مسرح “تياتر دو لا فيل” في باريس)، وكارولين غويلا نغوين (المسرح الوطني في ستراسبورغ)، وجوليان غوسلان (مسرح أوديون في باريس).

بعد تخصيص حيز أساسي من نسخة 2023 للغة الإنكليزية، وللإسبانية في 2024، اختار مدير الحدث تياغو رودريغيز اللغة العربية لتكون ضيفة مهرجان أفينيون هذا العام، ليشارك الجمهور “ثراء تراثها وتنوع إبداعها المعاصر”.

وبذلك، سيُثري نحو 15 فنانًا، معظمهم من مصممي الرقص والموسيقيين، نسخة هذا العام من الحدث الذي يُفرد حيزًا مهمًا في الأصل للرقص.

ودعا رودريغيز الجمهور إلى “الاستمتاع بالجمال والفرح والشعر معًا”، وإلى “فتح أعيننا على المشاكل (…) والظلم وعدم المساواة في العالم”.

وكان رودريغيز نشر على إنستغرام، الأربعاء، نصًا بعنوان “مهرجان أفينيون يبدأ بينما تستمر المجزرة في غزة”.

وقال: “تواصل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة هجماتها على غزة، مرتكبةً جرائم حرب، ومانعةً المساعدات الإنسانية، ومنتهكةً بشكل ممنهج حقوق الإنسان والقانون الدولي، ومتسببةً في مقتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم آلاف الأطفال”.

وأعرب عن رغبته في بناء “عالم تُقام فيه المهرجانات من جديد في غزة بسلام وحرية”.

فعاليات مرتقبة

من أبرز الفعاليات المرتقبة، في 18 تموز/يوليو، أمسية ستُتلى فيها مقتطفات مما يُسمى بمحاكمة “اغتصابات مازان” لجيزيل بيليكو، الفرنسية التي كان يخدّرها زوجها لسنوات قبل تسليمها لغرباء بهدف اغتصابها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا العمل الفني، من توقيع ميلو رو، تأثير خاص، نظرًا لكون هذه المحاكمة التي أثارت اهتمامًا إعلاميًا عالميًا قد عُقدت في أفينيون بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي 9 تموز/يوليو، تُقام قراءة لنصوص للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة “المساس بوحدة الوطن”.

رودريغيز: تواصل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة هجماتها على غزة، مرتكبةً جرائم حرب، ومانعةً المساعدات الإنسانية، ومنتهكةً بشكل ممنهج حقوق الإنسان والقانون الدولي، ومتسببةً في مقتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم آلاف الأطفال

ولاحظ تياغو رودريغيز، في حديث لإذاعة “فرانس كولتور”، أن الكاتب البالغ 80 عامًا “مسجون بسبب أفكاره”، معتبرًا أن هذا أمر “غير مقبول”.

ثقافات في صراع

تأسس مهرجان أفينيون المسرحي، وهو الأشهر من نوعه في العالم، إلى جانب مهرجان إدنبره، عام 1947 على يد جان فيلار. وتحوّل فعالياته مدينة الباباوات إلى مسرح عملاق، في تموز/يوليو من كل عام.

وإلى جانب مهرجان “In” (إن)، تنطلق فعاليات “Off” (أوف) الموازية في أفينيون، أكبر سوق للفنون المسرحية في فرنسا، في حدث يضم نحو 1700 عرض مسرحي.

لكن يُحتفل بالمسرح فيما يمر هذا النشاط الثقافي الأساسي بفترة عصيبة في فرنسا، حيث تضررت الفعاليات الثقافية جراء تخفيضات متعددة في الميزانية.

ودعا اتحاد “CGT Spectacle”، النقابة الرائدة في قطاع الفنون المسرحية، والذي يُطالب بـ “استقالة” وزيرة الثقافة رشيدة داتي، منذ نهاية حزيران/يونيو، الفنانين والفنيين إلى “رفض المشاركة في العروض إذا ما حضرت الوزيرة أو أي عضوٍ آخر في حكومة (فرنسوا) بايرو”.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد، ماكسيم سيشو، خلال تجمع شارك فيه عشرات الأشخاص أمام مبنى البلدية، عصر السبت، رافعين لافتة كُتب عليها “ثقافات في صراع”: “بما أن (الوزيرة) تحرمنا من الثقافة، فلنحرمها من كل شيء!”.

ولم تُعلن الوزيرة داتي، التي تجري جولة في المنطقة الأحد، عن أية زيارة لأفينيون.

(أ ف ب)