تضامن مع فلسطين في مهرجان البندقية السينمائي

لندن ـ “القدس العربي”:

عرف مهرجان البندقية السينمائي الإيطالي الشهير، في دورته الـ81، تضامنا لافتا مع فلسطين، حيث ارتدى المخرج الأمريكي نيو سورا الكوفية الفلسطينة، ووضع علم فلسطين خلال جلسة الصور التي سبقت عرض فيلمه HappyEnd (نهاية سعيدة) الذي يعرض في مسابقة “أوريزونتي” (آفاق) في المهرجان.

وقد التقطت عدسة وكالة الصحافة الفرنسية صورة لإحدى المشاركات في المهرجان، كما كتبت في شرح الصورة، بدون أن تظهر وجهها، وهي تتضامن على طريقتها مع فلسطين بكتابة بالإنكليزية (فلسطين حرة) على ساقها اليسرى.

ويستقطب مهرجان البندقية أبرز نجوم السينما في العالم وفي مقدمهم نجوم هوليوود، كما يتم فيه عرض أحدث الأفلام.

وكانت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي أعلنت، الشهر الماضي، عن قائمة الأعمال المشاركة في الدورة 81 من المهرجان الشهير في مختلف الفئات، داخل وخارج المسابقة بالإضافة إلى أسبوع النقاد ومسابقة الأفاق.

وظهر حضور عربي بين الأعمال المشاركة في مختلف الفئات. حيث يشارك فيلم «ينعاد عليكو.. عيد ميلاد سعيد فلسطين» في المهرجان، وهو من إخراج اسكندر قبطي، وبطولة منار شهاب، ووفاء عون، وتوفيق دانيل.

ويدور حول حادث بسيط في القدس يثير عدة صراعات ويتسبب في انقسامات داخل مجتمع أبوي متعدد الأوجه.

ويشارك هذا العمل أيضا في برنامج «أوريزونتي»، وهو إنتاج فلسطيني، ألماني، فرنسي، إيطالي وقطري.

كما يشارك العمل المصري «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، وهو من إخراج وتأليف خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وسماء إبراهيم.

كما يشارك من مصر فيلم «معطر بالنعناع» للمخرج الحاصل على جائزة إيمي، محمد حمدي، في مسابقة «أسبوع النقاد».. ويدور حول طبيب مريض وصديقه ومحاولتهما الهرب من أشباح ماضيهما، ويتنقلان من منزل مهجور إلى آخر.

ومن تونس يشارك فيلم «عايشة» وهو من إخراج مهدي برصاوي، ويدور حول امرأة في العشرينيات تعيش مع والديها، وتشعر أن حياتها بلا جدوى، ويتغير كل شيء حين تصبح الناجية الوحيدة من حادث حافلة، وتقرر الهرب إلى مدينة أخرى بهوية مزيفة.

ويشارك الفيلم في مسابقة «آفاق»، وهو مدعوم من مهرجان البحر الأحمر.

وتستمر الدورة 81 ، التي انطلقت 28 أغسطس/آب الماضي، حتى السابع من سبتمبر/أيلول الحالي.

ويتنافس 21 فيلماً على جائزة الأسد الذهبي المرموقة لأفضل فيلم، وفق ما أعلن المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا خلال مؤتمر صحافي بواسطة البث التدفقي.

وتتولى الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبّير رئاسة لجنة التحكيم هذه السنة. وبالإضافة إلى الأسد الذهبي، تختار لجنة التحكيم الفائزين في 7 أيلول/سبتمبر المقبل بالأسد الفضي- جائزة لجنة التحكيم الكبرى، وبالأسد الفضي- جائزة أفضل إخراج، وبجوائز أفضل تمثيل للرجال والنساء وأفضل سيناريو.