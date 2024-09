تضامن واسع في حفل الأوسكار مع فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة- (صور وفيديو)

لندن- القدس العربي”-(وكالات): بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي أعلن عنها قبيل حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام بمسرح دولبي بكاليفورنيا، منعا لأي مظاهر احتجاجية مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن العلم الفلسطيني رفرف عاليا خارج قاعة الحفل، كما ظهرت المواقف التضامنية لعدد من النجوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما نجح محتجون في تنظيم تظاهرة تضامنية خارج المبنى.

تأخر حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب الاحتجاج

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار تأخيرا لمدة خمس دقائق مساء الأحد ، وذلك نظرا لاحتشاد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين خارج مقر حفل توزيع الجوائز في لوس أنجليس.

وفي مقاطع فيديو تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، يمكن رؤية حشود من المتظاهرين وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويهتفون “وقف إطلاق النار الآن” بالقرب من مسرح دولبي.

وعطل الاحتجاج حركة المرور المتجهة نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 لمدة 20 دقيقة تقريبا.

ولم يصل العديد من النجوم إلى المكان قبل 10 دقائق من موعد البدء، ومن بينهم نجمة فيلم “باربي” مارجوت روبي، التي يعتقد أنها واحدة من المشاهير الذين تأخروا.

ووفقا لصحيفة هوليوود ريبورتر، بدأ بعض النجوم في ترك سياراتهم والسير على الأقدام إلى مكان الحفل، في الوقت الذي وصلت فيه الشرطة لتفريق الحشد.

ومع بدء توافد النجوم للسير على السجادة الحمراء، ردد المئات من المحتجين المناصرين للفلسطينيين والذين يعتريهم الغضب جراء الحرب في غزة هتافات مناهضة للحرب وأبطأوا حركة المرور في الشوارع المحيطة بمسرح دولبي في هوليوود. وكُتب على إحدى اللافتات “في أثناء مشاهدتكم، تتساقط القنابل”.

BREAKING: MAJOR PALESTINE PROTEST IN LOS ANGELES, HOLLYWOOD AT THE START OF THE OSCARS#Oscars2024 pic.twitter.com/ChihwoGHmI

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 10, 2024