تضرر أحد المباني في إيلات بعد إعلان المقاومة العراقية إطلاق مسيرة على إسرائيل- (فيديو)

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين تعرض أحد المباني في إيلات لإضرار نتيجة لسقوط مسيرة، في الوقت الذي قالت فيه المقاومة العراقية اطلاق مسيرة تجاه إسرائيل.

وكانت المقاومة العراقية في العراق قد ذكرت في بيان “إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأثنين 1 / 4 / 2024 ، هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”، دون أن تحدد الهدف.

ومن جهة أخرى، ذكر بيان لجيش الاحتلال بأن “أحد المباني قد تعرض لأضرار طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة في منطقة إيلات، لكن لم تقع إصابات في الحادث”، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف الجيش أن عساكره حددوا “هدفا جويا مشبوها دخل إسرائيل من الشرق وسقط في منطقة خليج إيلات (العقبة)”.

ولم يذكر بيان الجيش الإسرائيلي المبنى الذي تم قصفه أو ما إذا كانت هناك أي محاولة لاعتراض الجسم.

فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية أن طائرة مسيرة استهدفت “قاعدة بحرية في إيلات”.

ونقل موقع “إسرائيل ناشيونال نيوز”، عن شهود عيان، أنهم “سمعوا دوي انفجارات”، عقب إطلاق صافرات الإنذار “بسبب الاشتباه بتسلل طائرة معادية”.

(وكالات)