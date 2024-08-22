تضرر سيارتين للدفاع المدني بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت: تعرضت سيارتان للدفاع المدني، الخميس، لأضرار جراء قصف إسرائيلي أثناء محاولة إطفاء حرائق تسببت بها قذائف إسرائيلية جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “سيارتي إسعاف لفرق الدفاع المدني تضررتا جراء سقوط قذائف إسرائيلية في وادي حامول، دون وقوع إصابات بشرية”.

وأوضحت أن “فرق الدفاع المدني كانت تحاول إطفاء حرائق تسبب بها قصف إسرائيلي” دون تفاصيل أكثر.

في السياق، قالت الوكالة اللبنانية إن “قوات العدو (الإسرائيلي) استهدفت بلدة شيحين في القطاع الغربي بصاروخين موجهين”.

(الأناضول)