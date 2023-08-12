تطبيق تجسس قد يكون على هاتفك… تعرف عليه لحذفه فوراً

لندن ـ «القدس العربي»: حذر خبراء متخصصون في أمن المعلومات والإنترنت من برنامج تجسس خطير قد يكون قد تم تثبيته على ملايين الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد» في العالم، وقالوا إن هذا التطبيق يُمكنه سرقة الرسائل والمحتوى وبعض الملفات من الجهاز من دون علم صاحبه.

وقال خبراء في شركة «Cyfirma» للأمن السيبراني إن تطبيق «SafeChat» الذي كان متوفراً على متجر «غوغل» يعد من البرامج الضارة الخبيثة.

وحسب تقرير نشرته جريدة «دايلي ميل» البريطانية، فإن الشركة المتخصصة التي أصدرت التحذير قالت إن التطبيق «الخبيث» يخدع مستخدميه بالحصول على أذونات أكثر مقارنة بغيره من التطبيقات. وبعد حصوله على هذه الأذونات، يصبح بمقدور التطبيق الوصول إلى أي معلومات يريدها مخزنة أو مرتبطة بالهاتف.

ورغم إزالة التطبيق من متجر «غوغل» فإنه سيبقى على هاتف المستخدم إذا قام بتنزيله مسبقا. وفي هذه الحالة، سيتعين عليه حذف التطبيق يدويا، علما أنه قادر على سرقة بيانات سجل المكالمات ومواقع GPS والوصول إلى الرسائل والبيانات، وغيرها الكثير.

ولم تكشف شركة «Cyfirma» عن كيفية جذب «الهاكرز» للمستخدمين كي يقوموا بتنزيل التطبيق، ولكن يعتقد خبراء أنهم يقتروح نقل المحادثات من منصات مثل «فيسبوك» و«واتساب» لأخرى، على اعتبار أنها «أكثر أمانا».