تطبيق “غوغل لينس” يضيف خاصية للبحث داخل الفيديوهات

واشنطن: حدثت شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل تطبيق البحث البصري لينس بإضافة القدرة على تقديم إجابات فورية على الأسئلة الخاصة عن المحيط الموجود فيه المستخدم.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس الناطقين باللغة الإنكليزية يستطيعون باستخدام تطبيق غوغل لينس لبدء تصوير فيديو والسؤال عن الأشياء الموجودة في الفيديو.

وقال لون وانغ مدير إدارة الإنتاج لتطبيق لينس في شركة غوغل، إن الخاصية تستخدم نموذجا “مخصصا” من تقنية الذكاء الاصطناعي جيميني المملوكة لغوغل لفهم الفيديو والإجابة على الأسئلة.

وأضاف “دعنا نقول إنك تريد معرفة المزيد عن سمكة ما مثيرة. لينس سيقدم لك شرحا لسبب سباحة هذه السمكة بطريقة دائرية بالإضافة إلى الكثير من المعلومات والمصادر المفيدة”.

وللوصول إلى خاصية تحليل الفيديو الجديدة في لينس يجب على المستخدم الاشتراك في برنامج “سيرش لابس” لشركة غوغل بالإضافة إلى الاشتراك في الخصائص التجريبية “أيه آي أوفر فيوز” في برنامج سيرش لابس. ومع الضغط على زر الإغلاق في الهاتف الذكي يتم تشغيل خاصية التقاط الفيديو في لينس.

وعند قيام المستخدم بطرح سؤال عن أي شيء في الفيديو فإن لينس سيقدم رابطا للإجابة التي تقدمها خاصية “أيه آي أوفر فيوز” ومحرك بحث غوغل الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تلخيص المعلومات التي يتم جمعها من شبكة الإنترنت لتقديم الإجابة المطلوبة.

وبحسب وونج فإن لينس يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الإطارات الأكثر أهمية وإثارة في أي فيديو، وقبل كل ذلك الإطارات المرتبطة بالسؤال المطروح ويستخدم هذه الإطارات لوضع أساس للإجابة التي ستقدمها “آيه آي أوفر فيوز”.

(د ب أ)