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تطبيق ميتا الجديد المنافس لتويتر لن يتم إطلاقه في الاتحاد الأوروبي على الفور

منذ 16 دقيقة

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واشنطن: لن يتم إطلاق نظام الرسائل القصيرة الجديد ثريدز- إنستغرام والمنافس لـتويتر في الاتحاد الأوروبي في البداية. وتعتزم شركة إنستغرام، وهي جزء من شركة “ميتا” عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مع فيسبوك وواتساب، إطلاق “ثريدز” غدا الخميس في الولايات المتحدة، لكنها قالت اليوم الأربعاء إن قضايا تنظيمية تعني أنه لا يمكن إتاحته في الاتحاد الأوروبي بعد.
وأوضحت أنها تدرس بشكل مستمر الوقت المناسب لإتاحة التطبيق في أوروبا أيضا.
وينظر إلى تطبيق “ثريدز” على أنه قد يكون أقوى المنافسين لتويتر، حيث يمكن أن يستفيد من الشبكة التي تضم مئات الملايين من مستخدمي انستجرام المتصلين بالفعل.
(د ب أ)

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