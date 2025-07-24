تطورات التهدئة.. رد جديد من حماس يشمل مقاربات حول “خرائط الانسحاب” ومفاتيح تبادل الأسرى

غزة- “القدس العربي”:

تحدث مصادر فلسطينية متعددة عن “مرونة” أبديت في الرد الذي قدمته حركة “حماس” باسم فصائل المقاومة للوسطاء، من أجل نقله إلى إسرائيل، ضمن التحركات المكثفة في هذه الأوقات للاتفاق النهائي على تهدئة تستمر لـ60 يوما، تكون مقدمة لهدنة شاملة تنهي الحرب على قطاع غزة.

وبعد أن أعلنت حركة “حماس” في بيان رسمي ومقتضب فجر الخميس، أنها سلمت للوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار، دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى حول الرد، وما تضمنه من نقاط، إلا أن أحد المصادر من تنظيم تشاورت معه حركة حماس، قال إنه اشتمل على طلب حماس تغيير في “خارطة الانسحاب” التي يفترض أن ينفذها جيش الاحتلال في اليوم الأول للتهدئة المقترحة.

ما يتوفر من معلومات لـ”القدس العربي”، تشير إلى أن الوسطاء وبعد تدخلات كثيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، طلبوا من حماس أن تدخل “تعديلات مقبولة” بشأن خرائط الانسحاب، في ظل رفض إسرائيل العودة إلى خرائط التهدئة السابقة، وتعهدوا بالضغط من أجل تمريرها، في حال حصلت “مرونة” أكثر، من خلال رفض خرائط إسرائيل المقدمة.

وجاء ذلك بعدما قدمت إسرائيل خرائط تشمل الانسحاب من “محور موراج” الذي يفصل مدينة رفح عن باقي مناطق القطاع، على أن تبقي قواتها في مدينة رفح، لمسافات متفاوتة، تكون مغطاة أيضا بمناطق عازلة يمنع تواجد الفلسطينيين فيها، وهو ما يعني إبقاء احتلال المدينة، إلى جانب تقديم خريطة تشمل أيضا على البقاء داخل مناطق في عمق القطاع وقريبة من الحدود الشرقية والشمالية.

حدود الانتشار

ولذلك ذهبت حركة حماس لجولة مشاورات مع فصائل المقاومة، انتهت بعد استعراض خرائط إسرائيل المقدمة، وما جرى من حديث مع الوسطاء، بالتوافق على تقديم “خارطة انسحاب” جديدة، تشمل “مرونة” في الموقف، وتشمل انسحاب جيش الاحتلال من كافة مناطق التوغل والتراجع إلى مناطق الحدود، لمسافة 800 متر، وتصل في بعض النقاط إلى 1000 متر، حيث كانت في التهدئة الماضية هذه المسافة مقدرة بـ500 متر وتزداد في خمس نقاط حدودية لتصل إلى 1000 متر.

كما اشتمل رد حماس على موقف المقاومة من صفقة تبادل الأسرى، ومفاتيح التبادل التي تحدد عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن رد المقاومة اشتمل على طلب الإفراج عن 20 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية “المؤبدات” مقابل كل جندي إسرائيلي أسير، بالإضافة إلى عدد كبير آخر من الأسرى الذين اعتقلوا بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

وكذلك اشتمل الرد على مطالب المقاومة الخاصة بعملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

ووفق المصدر، فإن الرد المقدم لاقى ترحيبا من الوسطاء، الذين يعملون حاليا على إقناع إسرائيل به، لتبدأ بعد ذلك على عجالة، معالجة القضايا الفنية التي تترتب على هذا الواقع الجديد.

الرد المقدم من “حماس” لاقى ترحيبا من الوسطاء، الذين يعملون حاليا على إقناع إسرائيل به، لتبدأ بعد ذلك على عجالة، معالجة القضايا الفنية

وهذا الرد هو الثاني الذي تقدمه الحركة، بعد أن طلب الوسطاء منها تعديل موقفها في الرد السابق، الذين نقلته الحركة قبل يومين، من أجل العمل على تمرير الصفقة.

ويتضح أن الخلافات الأساسية في المفاوضات المستمرة منذ أسبوعين، تركزت حول مسألة الخرائط، والمنطقة العازلة، وأن الخلاف كان يتركز حول مئات من الأمتار تفصل بين خرائط الطرفين، حيث طلبت إسرائيل ببقاء قواتها على حدود غزة بعمق يتراوح ما بين 1200 متر و1500 متر.

انتظار ساعات حاسمة

وحسب المصدر، فإنه في حال سارت الأمور بالشكل الطبيعي دون أي تعقيدات إسرائيلية جديدة، وفي حال نجحت المباحثات التي يجريها المبعوث الأمريكي في روما مع إسرائيل والوسطاء، فإن الإعلان عن بدء تنفيذ الاتفاق سيكون قريبا، وأن الساعات القادمة ستكون حاسمة.

وفي إسرائيل أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تدرس رد حركة حماس، فيما نقلت تقارير عبرية عن مصادرها الخاصة أن الرد الجديد يمكن أن يشكل أساسا للمفاوضات.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله “رد حماس يُظهر تحسنا مقارنة بالرد السابق”، وأنه يمكن أن يشكل أساسا للمفاوضات.

وفي هذا السياق، ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن مصر تكثف جهودها مع كافة الأطراف للتوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع المحاصر، وقالت إن ذلك يأتي بعد تسليم حماس ردها للوسطاء المصريين والقطريين على المقترحات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت أنها تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين “في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي في أوروبا مسؤولين من الشرق الأوسط لبحث مقترح اتفاق.

وفي حال جرى التوصل إلى هذا الاتفاق المحكوم بمدة معينة، فإنه سيكون الثالث منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث جرى التوصل للاتفاق الأول في نوفمبر 2023 ودام لأسبوع، والثاني في يناير 2025 واستمر لـ42 يوما، وانهار بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، لتعود وتستأنف الهجوم على القطاع في 18 مارس الماضي.