تطورات جديدة في قضية قتل “فاشينيستا” كويتية لرجلين بحادث سير

“القدس العربي”: كشفت حسابات فنية على شبكات التواصل الاجتماعي، تطورات مثيرة حول قضية اعتقال الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، بعد تسبّبها بقتل شخصين بحادث سير مرّوع وهي تقود سيارتها تحت تأثير الكحول وتجاوزها شارة المرور الحمراء.

وذكرت “شبكة الكويت” أن شقيقة النجمة الخليجية، المحامية مريم المؤمن اتهمت الشباب الذين كانوا في السيارة الأخرى بمحاولة التحرش بها.

وأشارت إلى العثور على 4 علب من مخدر “اللاريكا” في السيارة التي كانت تقودها فاطمة المؤمن، لافتةً إلى توجيه لها تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار.

وكشف حساب “سناب شاهين” أن الفاشينستا اعترفت بكل شيء بعد وصول التحليل الذي يثبت قيادتها المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، بحسب مجلة لها.