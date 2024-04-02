تطورات محادثات التهدئة.. حديث إسرائيلي عن “مرونة” وحماس تتهم نتنياهو بالمماطلة

غزة – “القدس العربي”:

رغم الحديث عن إمكانية احراز تقدم في مفاوضات التهدئة القائمة حاليا في مصر، للتوصل إلى هدنة تنهي الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بعد “مرونة” قدمها الجانب الإسرائيلي، تحت ضغط الشارع، ورفض حركة حماس للمقترحات السابقة، إلا أن هناك معلومات تشير إلى استمرار وجود الخلاف في بعض النقاط.

وخلال الساعات الماضية، نقلت تقارير عبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن هناك إمكانية لإحراز تقدم في المفاوضات “غير المباشرة” مع حركة حماس، للتوصل لإبرام صفقة تبادل أسرى، ضمن عملية وقف إطلاق النار.

نقلت تقارير عبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن هناك إمكانية لإحراز تقدم في المفاوضات

هذا المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، حاول إلقاء الكرة هذه المرة في ملعب حركة حماس، وقال إنه في حال كانت معنية بالتوصل إلى اتفاق، “فيمكننا المضي قدما”.

وأضاف “قطعنا شوطا طويلا هذه المرة أيضا، وهناك إمكانية لإحراز تقدم في الأيام المقبلة”، لكنه قال أيضا “الوقت لا يزال مبكرا للتفاؤل”.

وهنا يدور حسب التقارير العبرية، أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة، قدم للوسطاء تحديثا عن الموقف السابق الذي فجر جولة المباحثات غير المباشرة السابقة التي أجريت في قطر، وقد زعمت التقارير أن الجانب الإسرائيلي قدم مرونة في عودة النازحين المقيمين حاليا في جنوب القطاع، إلى مناطق سكنهم شمال القطاع.

كما نقل عن مسؤلين مطلعين على سير التفاوض، القول “نحن بحاجة إلى أن نرى أن هناك اقتراحا جديا من جانب حماس للمضي قدما، وأن نرى كيف يختار السنوار، التعامل مع المرونة الحالية التي تبديها إسرائيل في القضايا محل النزاع”.

وقد تلا ذلك أن ترددت أنباء إسرائيلية أيضا، عن وجود إجماع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والاستراتيجية في إسرائيل، على عدم السماح بإلغاء التفتيش الأمني، خلال عودة النازحين، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللاجئين إلى شمال قطاع غزة، باستثناء الوزيرين آيزنكوت ونيتسان ألون، المستعدين للتنازل عن هذه القضية أيضاً.

وحسب تلك الأنباء، فإن هناك موافقة على يوم هدنة للإفراج عن كل أسير إسرائيلي، وأن يسمح بدخول مساعدات إنسانية بواقع 500 شاحنة يومياً، كما جرت الموافقة على انسحاب قوات الجيش من مراكز المدن.

ويدور الحديث أن قضية الأسرى قريبة من الاتفاق، وأنه من حيث المبدأ فهي تتعلق بكبار السن والنساء والأطفال مقابل شيوخ ونساء وأطفال.

وقد كان هذا المجلس الوزاري، قد اجتمع يوم الأحد، لمناقشة ما وصفت بـ “المرونة” التي على إسرائيل إبدائها في المفاوضات، وحاول صياغة مقترح بشأن عودة سكان غزة إلى شمال القطاع، وكذلك الوجود الإسرائيلي في الممر الذي أقامته قوات الاحتلال ويقسم الاحتلال لمنطقة في الشمال وأخرى في الجنوب.

ترجع التحليلات إلى أن “المرونة” التي أبديت في حال كانت الأنباء صادقة، مردها هو تصاعد حركة الاحتجاج من ذوي الأسرى الإسرائيليين في غزة

وترجع التحليلات إلى أن “المرونة” التي أبديت في حال كانت الأنباء صادقة، مردها هو تصاعد حركة الاحتجاج من ذوي الأسرى الإسرائيليين في غزة، والمتضامنين معهم والتي بدأت تتسع ويشارك فيها عشرات الآلاف، وتغلق شوارع رئيسة في تل أبيب.

ويتواجد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، وفد إسرائيلي يتفاوض على الصفقة، فيما لم يصل حتى اللحظة وفد من حركة حماس، والمتوقع أن يصل في حال وجود مقاربات، من شانها أن تنهي الخلافات حول بعض النقاط، وأهمها حسب ما أعلنت حماس سابقا وقف الحرب، وعودة النازحين.

وفي خضم تلك المباحثات القائمة حاليا، قال زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “يراوغ ويماطل وغير جدي إطلاقا في إنجاح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار”.

ومن المحتمل أن يكون الخلاف بين الطرفين في محادثات التهدئة، مركزا على عودة النازحين وأعدادهم، وكذلك تبادل الأسرى ونوعية من سيطلق سراحهم من الأسرى الفلسطينيين.

وفي سياق الحديث عن محادثات التهدئة الحالية، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، انه لا أساس من الصحة لما أوردته قناة “العربية الحدث”، منسوباً لمصادر مجهولة حول قبول حماس بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقال “نحن نطالب بوجود الجهات والمنظمات الدولية وخاصة الأونروا لإيصال المساعدات والإغاثة”.

وأشار إلى أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن المطلوب “دول ضامنة” للاتفاق وضامنة لالتزام الاحتلال به، “وليس عناصر للمراقبة”.

وقال “نؤكد رفض شعبنا لوجود أية جهات غير فلسطينية على أرضنا”.

جدير ذكره أن ملف التهدئة، حاز على نصيب في المحادثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الملك الأردني عبد الله الثاني.

وقد دعيا في بيان عقب لقائهما في العاصمة الأردنية عمان مساء الاثنين إلى “هدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت”، وحذرا من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في رفح.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ناقش في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الجهود الجارية لوقف الحرب، حيث شدد الرئيس عباس على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وشدد على أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة، بما فيه منطقة شمال غزة.