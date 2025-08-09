تطور إيجابي في أزمة أحمد السقا ومها الصغير

“القدس العربي”: في تطور جديد لبلاغ الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا ضده بالتعدي عليها بالضرب والألفاظ الجارحة داخل المجمع السكني الذي تقيم فيه بمدينة 6 أكتوبر، قررت جهات التحقيق بأكتوبر، حفظ التحقيقات في بلاغ الإعلامية المصرية، لتنهي الأزمة نهائياً.

كان أحمد السقا قد نفى خلال التحقيقات، كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا في أقواله أنه لم يصدر منه أي فعل فيه اعتداء على طليقته مها الصغير، قائلاً أمام جهات التحقيق: “محصلش الكلام ده.. أنا ضد أي شكل من أشكال العنف، خصوصاً ضد المرأة”.

وأضاف: “القيم دي جزء من تربيتي ومعتقداتي الشخصية.. أنا دلوقتي مركز في شغلي وفيلمي الجديد، واللي يهمني هو النجاح.. والموضوع كله بين إيدي حضراتكم، وأنا واثق تماما في عدالة القضاء المصري”.

كانت مها الصغير وسائقها قد حررا محضرًا ضد طليقها أحمد السقا، في قسم شرطة أول أكتوبر، واتهماه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء في المحضر، حسبما ذكرت مها الصغير، أن طليقها أحمد السقا طاردها هي وسائقها بسيارته، ولاحقهما وقطع عليهما الطريق داخل المجمع، ما دفع السائق الى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود السقا مجددا ليعتدي بالضرب أولًا على مها الصغير، ثم على السائق عند تدخله، بحسب مجلة لها.