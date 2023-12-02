تطور مثير في مستقبل الدولي الجزائري يوسف عطال مع ناديه الفرنسي

لندن ـ “القدس العربي”:

على النقيض من الرواية الرائجة حول اقتراب الدولي الجزائري يوسف عطال من مغادرة ناديه نيس الفرنسي، بسبب مشاركته لمنشور عن غزة، فجر مصدر صحافي، مفاجأة خارج التوقعات بشأن مستقبل صاحب الـ27 عاما ومصيره بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ولا يعيش محارب الصحراء أفضل لحظاته في مسيرته الاحترافية في أوروبا، حتى أن بعض المصادر الجزائرية والفرنسية، راهنت على خروجه من الليغ1 إلى الأبد في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وعوقب أولا ابن أكاديمية بارادو الجزائري من قبل إدارة ناديه، قبل أن يأتي الدور على الاتحاد الفرنسي، ليعاقبه بالإيقاف لمدة 7 مباريات، واكتملت الأسبوع الماضي بإحالته إلى النيابة العامة، بعد اتهامه بالتحريض على الكراهية، الأمر الذي تسبب في وضعه تحت المراقبة وفرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألف يورو، فضلا عن منعه من السفر خارج فرنسا، إلا لتلبية نداء الوطن.

وأكد سانتي أونا، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين لدى منصة “فوت ميركاتو”، احتمال بقاء يوسف عطال مع فريقه حتى إشعار آخر، أو كما ذكر عبر حسابه على “إكس”، بأن الدولي الجزائري قد يصرف النظر عن فكرة الخروج في نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، وذلك لمصلحته في الاستمرار حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، حتى يكون متاحا للانتقال لأي مكان آخر بموجب قانون بوسمان، اعتبارا من أول ساعات يوليو/ تموز المقبل، إلى جانب تمسك المدرب فرانشيسكو فاريولي بمدافعه المميز، واعتراضه على فكرة التفريط في أي عنصر أساسي أو مهم في منتصف الموسم.

ومنذ وقوع يوسف عطال، فريسة للإعلام وأصحاب القرار في فرنسا، والصحف الخليجية تتسابق في ربط مستقبله بأندية شهيرة في المنطقة، منهم نادي الريان القطري، وأيضا أهلى جدة السعودي، ليرافق مواطنه وزميله في المنتخب رياض محرز في قلعة الكؤوس، بخلاف العروض الأخرى المتاحة من بعض الأندية الإسبانية، حال قرر استكمال مشواره الاحترافي في أوروبا.