تطور مفاجئ في قضية اعتداء نجل محمد رمضان على طفل

“القدس العربي”: تمكن الفنان المصري محمد رمضان حل أزمة نجله المستمرة منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم التصالح بينه وبين أسرة الطفل الآخر الذي تعرض للاعتداء في أحد الأندية الشهيرة في مصر.

وبعد أشهر من الجدل، تم الإعلان عن مصالحة بين النجم المصري ونجله وبين أسرة الطفل الذي تعرض للاعتداء من نجل رمضان وتسبب له بضرر نفسي وجسدي، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بالقضية.

وبدأت الواقعة عندما تقدمت السيدة رولا عبد الله، مديرة في إحدى شركات الإعلانات، ببلاغ رسمي ضد نجل الفنان المصري متهمة إياه بالاعتداء على ابنها عمر محمد، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما وتحولت إلى مشاجرة، مما أسفر عن إصابة الطفل بكدمات واحمرار في خدّه الأيسر.

وبدوره، أكد والد الطفل المعتدى عليه أن ابن رمضان هدد طفله وقال له: “انت مش عارف أنا ابن مين؟، ثم أغلق عليه باب الحمام بواسطة كرسي، واحتجزه بشكل غير قانوني، وبعد خروج الأطفال من الحمام، التقوا بمحمد رمضان، الذي بدا غاضباً ووبخ الأطفال وهمس في أذن ابنه، مما دفع الأخير للتقدم وصفع الطفل على وجهه”.