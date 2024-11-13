تطوّر غير متوقع في قضية صفع عمرو دياب شاباً

“القدس العربي”: في تطور جديد ولافت، قرّرت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح على خلفية اتهامه بصفع شاب في إحدى حفلاته بالقاهرة.

وجاء قرار النيابة بإحالة عمرو دياب إلى محكمة الجنح بعد سماع أقواله في الواقعة، وصرفه من سراي النيابة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل الفندق، والتي وثّقت لحظة اعتداء عمرو دياب على الشاب، مع الإسراع بإجراء تحريات المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة. كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان، لتتخذ النيابة قرارها بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنح، بحسب مجلة لها.

من ناحية أخرى، أحيا عمرو دياب أخيراً حفلاً غنائياً ضخماً، في “كايرو جيت” بمدينة الشيخ زايد على الطريق الصحراوي، حضره عدد كبير من رجال الأعمال ووجوه المجتمع وجمهور كثيف يعشق أغاني عمرو دياب.

وأطلّ عمرو على المسرح مرتدياً ملابس شتوية، واستهلّ الحفل بأغنية “يا أنا يا لأ”، ثم غنّى “ده لو اتساب” و”بحبه” و”برج الحوت”، وأتبعها بعدد من أغانيه الشهيرة التي يطالبه بها الجمهور في كل حفل.