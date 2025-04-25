تظاهرات تطالب بالإفراج عن صواب.. وتحذيرات من تواصل “التصفية السياسية” للمعارضة التونسية

تونس- “القدس العربي”: تظاهر مئات التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مطالبين بالإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب. وردد المحتجون شعارات من قبيل “أطلقوا سراح تونس” و”جاك الدور يا دكتاتور” و”الظلم بداية النهاية” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.

وكانت الشرطة التونسية داهمت، الاثنين، منزل صواب، قبل أن تقوم باعتقاله. وأصدر القضاء لاحقا بطاقة إيداع بسجنه، بعد توجيه تهم له تتعلق بـ”الإرهاب” على خلفية تصريحات له انتقد فيها قاضي التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة، مستخدما تعبيرا مجازيا وحركة رمزية تم تأويله كـ”دعوة إلى القتل”، وهو ما نفاه صواب في رسالة توجه بها من سجنه للرأي العام التونسي.

وخلال مشاركته في الاحتجاجات، عبّر هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديموقراطي عن سعادته بعودة الحراك للشارع التونسي، مؤكدا أن الرئيس قيس سعيد ساهم في تجميع مختلف أطياف المعارضة من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني ومنظمات حقوقية بسبب “استهدافه للقضاء ومختلف المؤسسات الديمقراطية في تونس”.

وقال وسام الصغير الناطق باسم الحزب الجمهوري لـ”القدس العربي”: إن “إيقاف أحمد صواب يكشف التوجهات العامة لمنظومة الحكم القائمة على التصفية السياسية للمعارضة وإخماد الأصوات المناهضة لهذه المنظومة وخاصة تلك التي تندد بقضية التآمر على أمن الدولة. ويبدو أن صواب فضحهم بتصريحاته في وسائل الإعلام التي تحدث فيها عن دقائق الأمور وشرح الإخلالات والخروقات الإجرائية التي رافقت القضية والاستهداف السياسي للمتهمين”.

وأصاف: “هذا الاعتقال خلق موجة من الغضب في الأوساط العامة وخاصة أن أحمد صواب ليس له خصوم في الساحة السياسية، بل -كما يقول هو- خصمه الوحيد هو الظلم والاستبداد. ولذلك شاهدنا حركة التظاهر العفوية عقب اعتقاله، والشعارات المنددة بالاستبداد ودولة البوليس التي يعتمد عليها قيس سعيد لقمع الأصوات المعارضة له”.

وتابع الصغير: “الأربعاء كان هناك اجتماع في مقر رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان كان الحضور كبير جدا ولم يستطع المقر استيعابه، فتقرر تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة تحت شعار: الحرية لتونس.. الحرية لأحمد صواب”.

وفسر هذا الشعار بقوله: “اعتقال صواب يرمز لحالة الانغلاق والأزمة السياسية الخانقة وأزمة الحريات في تونس، ولذلك تم التفكير بشعار يربط تونس بالمطالبة بالإفراج عنه”.

واعتبر الصغير أن اعتقال صواب “أعاد الزخم الميداني والغضب على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل كل المهتمين بالشأن العام بمختلف مجالات تدخلهم. وأعتقد أن هذا الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل إن هناك مؤشرات لتطور الأحداث وتنظيم أكثر من شكل احتجاجي على هذه المنظومة وأكثر من أسلوب لفضح ممارساتها وتنكيلها بالخصوم”.

وفي وقت سابق، قالت شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص الوطني لـ”القدس العربي”: “نحتج اليوم لنطالب بالإفراج عن أحمد صواب. صوت الحق والقانون الذي أعلن أن دولة القانون ماتت في تونس، ولهذا هو بين القضبان”.

واعتبرت أن “الاعتقالات المتواصلة وزج الناس بالسجون الغاية منها هي تخويف الناس بقوة البوليس وظلم الزنازين، ولكن الشباب ما زالوا يتظاهرون والشارع التونسي لم يصمت منذ انقلاب 25 تموز/يوليو، قد تكون الاحتجاجات تراجعت قليلا في بعض الأوقات، لكنها متواصلة على مدى أربعة أعوام وبدأت تستعيد قوتها أخيرا”.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اعتبر أن اعتقال أحمد صواب واتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل موكليهم وسلامة العاملين في قطاع المحاماة.