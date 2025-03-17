سياسة | عربي

تظاهرات حاشدة في اليمن تنديدا بالضربات الأمريكية- (فيديو)

17 - مارس - 2025

حجم الخط
3

صنعاء: احتشد عشرات الآلاف في صنعاء الاثنين تلبية لدعوة زعيم الحوثيين للتنديد بالضربات الأمريكية التي استهدفت معاقل للجماعة اليمنية المدعومة من إيران، وأسفرت عن مقتل العشرات بحسب الحوثيين.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة والعلمين اليمني والفلسطيني إلى جانب علم حزب الله اللبناني وصور أمينه العام السابق حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في أيلول/سبتمبر، فيما رفع آخرون المصاحف والسلاح، بحسب البث المباشر لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين.

وهتف المتظاهرون “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل” خلال تجمعهم في ميدان السبعين في صنعاء، بعد يومين من الغارات الأمريكية التي استهدفت العاصمة ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون، وأسفرت عن مقتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين بجروح.

وبشعار “ثابتون مع غزة.. ونواجه التصعيد الأمريكي بالتصعيد”، شهدت محافظة صعدة معقل المتمردين إلى شمال غرب صنعاء، تظاهرات كبيرة، على غرار محافظات الحديدة وذمار وعمران وحجة.

وكان زعيم حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي دعا اليمنيين الأحد إلى الخروج في “مسيرات مليونية” تنديدا بالضربات الأميركية، وهي الأولى منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وكان ترامب توعّد الحوثيين السبت قائلا “انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، بدءا من اليوم. إذا لم تفعلوا ذلك، فسينهمر عليكم الجحيم مثلما لم تروا من ذي قبل!”.

ودعا طهران إلى التوقف عن دعم المتمردين الذين يهاجمون السفن المرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن منذ بدء الحرب في غزة، تضامنا مع الفلسطينيين بحسب قولهم.

وردا على الضربات الأمريكية، أعلن الحوثيون استهداف حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان” في البحر الأحمر مرتين خلال أربع وعشرين ساعة.

ولم تؤكد الولايات المتحدة هذين الهجومين.

وبحسب وسائل إعلام الحوثيين، نفذت واشنطن أيضا ضربات ليل الأحد الاثنين في محافظة الحديدة في غرب البلاد.

وكان الحوثيون أعلنوا قبل أيام عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر امتدادا إلى بحر العرب، حتى “إعادة فتح المعابر” وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونفّذ الحوثيون الذين ينتمون إلى “محور المقاومة” المدعوم من إيران، منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مئات الهجمات على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وأوقفوا هجماتهم بعد بدء سريان الهدنة في القطاع في 19 كانون الثاني/يناير.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 17, 2025 الساعة 2:31 م

    لن يركع أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

    رد
  2. يقول توفيق شوقي:
    مارس 17, 2025 الساعة 2:40 م

    اللهم اهزم مايسمى إسرائيل وحرر فلسطين من النهر إلى البحر
    اللهم احمي اليمن من كيد أمريكا
    وحلفائها

    رد
  3. يقول عزالدين مصطفى جلولي:
    مارس 17, 2025 الساعة 5:39 م

    بالوحدة ونبذ التنازع والإقبال على الله تنتصر الأمة،

    رد

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من اليمن
25 - يونيو - 2025
مسؤول: رد الحوثيين على الهجوم الأمريكي ضد إيران مسألة وقت
22 - يونيو - 2025
الحوثيون يهددون باستهداف السفن الأمريكية إذا شاركت واشنطن في هجمات على إيران- (فيديو)
21 - يونيو - 2025
بعد “درس الحوثي”.. إلى متى ستعتمد إسرائيل على أمريكا في عملياتها الهجومية “البعيدة”؟
18 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية