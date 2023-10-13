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تظاهرات حاشدة في صنعاء ومدن يمنية تأييدا للمقاومة وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة- (صور وفيديو)

منذ 29 دقيقة

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صنعاء- “القدس العربي”: احتشد الآلاف من اليمنيين، اليوم الجمعة، في تظاهرة بشارع الستين الشمالي في صنعاء، تأييدا للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بمجازر وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ورفع المحتشدون الأعلام الفلسطينية واليمنيّة ورددوا شعارات مؤيدة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مناوئة للاحتلال الإسرائيلي، ومستنكرة ورافضة لما ترتكبه آلته الحربية بحق المدنيين في القطاع المحاصر.

وهتف المتظاهرون بالدعم للمقاومة الفلسطينية، مباركين ما حققته عملية طوفان الأقصى من نتائج أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة.

كما شهدت مدن يمنية أخرى كمأرب والمهرة والمكلا وحضرموت وتعز وحجة وصعدة وغيرها، اليوم، تظاهرات عبر فيها اليمنيون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفضهم لما يتعرض له من غطرسة ووحشية المحتل الاسرائيلي.

في ذات السياق، دانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمنيّ “الأعمال العدوانية للعدو الصهيوني على قطاع غزة”، مطالبة “بوقف الغارات الجوية فورًا على القطاع”.

وأعربت هيئة رئاسة المجلس عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نضاله العادل لاستعادة أرضه المغتصبة، وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وطالب المجتمع الدولي بدعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وعدم السكوت على الأعمال والممارسات الإجرامية لحكومة الكيان الصهيوني.

ودعا مجلس الشورى “مجلس الأمن الدولي إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع إسرائيل من الاستمرار في جرائم القتل والاغتصاب والاستيلاء على أراضيهم مخالفة بذلك قرارات مجلس الأمن، والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني”.

وحذر “من أي ممارسة من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم”.

وقال البيان “إن جنوح إسرائيل الإجرامي نحو العنف، يعبر عن نزوع عنصري لا يمكن فهمه إلا في إطار فهمنا للطبيعة العدوانية لحكومة ودولة إسرائيل”.

واعتبر ما نفذته المقاومة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول “ردا على ممارسات قمعية مارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية خلال ثمانية عقود ماضية”.

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